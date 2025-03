Shaila Gatta e le parole sull’ex fidanzato

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, prima di rivedere mamma Luisa, Shaila Gatta si è raccontata attraverso la linea della vita soffermandosi su alcuni dei momenti più difficili della sua vita. Dopo aver parlato del legame con la propria famiglia, Shaila ha ricordato quando, non ancora 18enne, si è trasferita a Roma per inseguire il sogno di trasformare la passione per la danza in un lavoro. A Roma, Shaila non viveva sola ma con l’ex fidanzato con cui ha vissuto un incubo.

“A 17 anni sono andata a Roma per la danza, peccato, purtroppo che non ero sola. C’ero con una persona che è stata il mio incubo, è durato cinque anni e che non auguro a nessuna donna. L’amore non è fare leva sulle insicurezze dell’altro. Questo individuo mi ha fatto violenza psicologica e manipolazione mentale. La manipolazione che ha fatto era silenziosa, io ero diventata un nulla. Non ero il nulla, ma mi ci sono sentita e ho avuto un momento molto buio. Per me la vita non aveva più senso di esistere“, le parole di Shaila che non ha svelato il nome dell’ex fidanzato in questione.

Alessandro Rizzo replica a Shaila Gatta: le parole sui social

Pur non avendo fatto nomi, Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, ha capito che stava parlando di lui e ha deciso di replicare alla ballerina con una storia pubblicata su Instagram in cui prende le distanze dalla situazione.

“Vi ringrazio per le parole che mi state scrivendo in questo momento, ma NO, non cado più in trappola. Io volo troppo di alto livello per abbassarmi a dei personaggini da “sistema”. Anzi, ad oggi mi vergogno anche un po’ ad essere collocato a quel tipo di gentaglia. Lascio a loro questo patetico e falsissimo scenario. A mai più. Bacioni“, ha scritto.

