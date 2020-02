Alessandro Roja e Pilar Fogliati/ Lui: “In passato avances da…” (Vieni da me)

Alessandro Roja e Pilar Fogliati oggi ospiti a Vieni da me: i due attori sono i protagonisti della serie tv Rai “Mai scherzare con le stelle” e si sono raccontati tra carriera e vita privata. Nel salotto di Caterina Balivo, Pilar ha spiegato: «È stato stupendo lavorare con lui. Per me è sempre un passo in avanti. È una commedia romantica, noi siamo gli opposti». Queste, invece, le parole di Roja: «È stato fantastico lavorare con lei, è un talento, bravissima. Sono gli opposti che forse si attraggono, forse si respingono». Qual è stata la scena più imbarazzante girata secondo la Fogliati? «Quando mi chiedevano di fare Jukebox sul set o fare l’imitazione delle ragazze romane». Poi Roja ha rivelato: «Cosa più strana che ho fatto per soldi? Quando ero molto giovane facevo il cameriere a New York. Delle signore mi invitarono ad andare ad una festa con un obolo che non accettai per principio. Misero una mancia nel conto… La presi e mi nascosi. Chi è più romanista tra noi due? Io».

ALESSANDRO ROJA E PILAR FOGLIATI A VIENI DA ME

Alessandro Roja e Pilar Fogliati saranno, almeno inizialmente, nemici giurati nella serie tv Mai scherzare con le stelle, diretta da Matteo Oleotto: l’ex Dandi di Romanzo Criminale è un ambizioso ingegnere che progetta un cervellotico robot, mentre la web star interpreta una spazzina bugiarda cronica e amante dell’oroscopo. Due personaggi agli antipodi che entreranno in contatto a causa di un incidente domestico: ci saranno poi sviluppi interessanti per la tendenza alla menzogna della donna, che genera una serie di eventi imprevedibili, tanto da costringerli a condividere tempo e spazi… «Nemici giurati, ma solo per fiction» ha sottolineato Alessandro Roja ai microfoni de Il Messaggero, evidenziando poi sulla sua collega: «E’ molto più pronta di quello che pensa».

