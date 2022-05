Alessandro Rorato, chi è/ L’amore “platonico” con Sandra Milo è finito?

Sandra Milo tra le grandi protagoniste della puntata di questa sera di Che tempo che fa e non mancherà probabilmente un riferimento ad Alessandro Rorato. Il loro è, o forse è stato, un amore platonico. Utilizziamo questo tempo verbale perché non è chiaro se il rapporto tra i due sia ancora vivo: da diversi mesi non si hanno più notizie del giovane in relazione alla celebre attrice.

La storia tra Sandra Milo e Alessandro Rorato è iniziata nel 2019, anche se la diva del cinema italiano ha tenuto a non utilizzare mai il termine “fidanzato”, preferendo il termine “amico”. La stessa Sandra ha precisato che il loro amore è sempre stato platonico, sottolineando che per il ragazzo lei ha sempre rappresentato “la grazia, la dolcezza e l’allegria”.

Sandra Milo non ha mai rinunciato all’amore e Alessandro Rorato rappresenta la storia più importante di questi ultimi tempi. Il 49enne è apparso insieme all’attrice sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia nel 2019, ma i due sono stati spesso pizzicati dai paparazzati anche nei mesi successivi. Alessandro Rorato è un imprenditore veneto e ha un ristorante a Treviso, ed ha perso la testa per l’attrice.

“Mi piace da pazzi e mi affascina”, aveva rivelato l’uomo in un’intervista a Novella 2000. Più recentemente, a Live non è la D’Urso, Sandra Milo aveva rimarcato che con Alessandro Rorato non c’è mai stato alcun bacio, ma un “amore fisico e spirituale”: “Sono forme d’amore meravigliose, straordinarie, di complicità”. Ma arrivati ai giorni nostri l’amore sembra terminato, o almeno questo è quanto ha sottolineato recentemente la stessa Sandra Milo. “Non sono fidanzata”, la sua ammissione a RTL 102.5: “Siamo molto amici.. la lontananza, stare tanto tempo senza vederci, alla fine raffredda tutto”. Non ci resta che scoprire cosa dirà la diva del cinema italiano nel salotto di Fazio…

