Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati nel 2022: la proposta arrivò al Grande Fratello

La celebre showgirl Francesca Cipriani ha trovato l’amore con Alessandro Rossi, una storia che il pubblico ha avuto modo di conoscere e apprezzare anche nella casa del Grande Fratello. Una storia che negli anni si è sviluppata fino a dare vita a un matrimonio vero e proprio, che continua ad andare avanti nonostante gli ostacoli della vita che spesso si incontrano. Tra Alessandro Rossi e Francesca Cipriani il matrimonio è stato celebrato quando correva il 2022, mentre la relazione è stata ufficializzata un anno prima, nel 2021 circa. Tra Alessandro Rossi e Francesca Cipriani è stato amore quasi a prima vista, una storia che ha fatto il giro di social e cronaca rosa negli ultimi anni e che sembra aver donato a entrambe le parti quella serenità della quale entrambi avevano bisogno.

Antonella Mosetti, chi sono gli ex / Ha un fidanzato? Spunta la dedica. In passato la storia con Aldo Montano

Nei mesi scorsi i due avevano rilasciato un singolo, a testimonianza ulteriore della grande passione per la musica del marito di Francesca Cipriani, che in una vecchia intervista aveva raccontato: “Io sono nato con la musica, ho suonato la batteria, in quanto mia mamma, oltre a farmi fare tanto sport, mi aveva iscritto a canto” le parole dell’imprenditore edile romagnolo che con la Cipriani sembra aver trovato la celebre metà della mela mancante.

Genitori di Benedetta Porcaroli, Barbara e Fabrizio/ "Famiglia allargata ma felice"

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, il matrimonio nel 2022

Quello tra la showgirl e due volte ex concorrente del Grande Fratello e Alessandro Rossi è un amore sbocciato in maniera ufficiale e che vede entrambi vivere una storia serena, sfociata nel matrimonio del 2022 davanti a diversi invitati anche vip. Una cerimonia speciale per la coppia, che continua a godersi questo sentimento importante.

La proposta di nozze avvenne in occasione della partecipazione della stessa Cipriani durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, quando Alessandro Rossi fece un’incursione nella casa e si lasciò andare a un momento dolce e molto atteso in diretta tv, nel reality allora condotto da Alfonso Signorini.

Chi è Mario Lenti, cavaliere di Uomini e Donne che ha fatto innamorare Gemma Galgani/ E' vedovo dal 2024