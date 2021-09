Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ “Con l’ex finii in ospedale, ora sono felice”

Francesca Cipriani è fidanzata con Alessandro Rossi, imprenditore edile classe 1991 originario di Cesenatico. Francesca è da poco entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, e in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua vita attuale: oggi, dice, è “una persona più matura, che ha trovato l’amore”, e questo amore sarebbe proprio il 30enne Rossi.

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ "Soleil Sorge? Mai incontrata, ma..."

“Ci siamo piaciuti subito e tempo sue settimane ho accettato il suo invito a cena. E tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati”. Insomma, tra lei e Alessandro procede tutto a gonfie vele. Si spera che la sua permanenza nella Casa non raffreddi il loro rapporto, ma per ora Francesca non ha parlato di questa eventualità.

Francesca Cipriani ricorda l'ex violento al GF Vip/ "Finita tre volte in ospedale"

Chi è Alessandro Rossi è il nuovo fidanzato di Francesca Cipriani

Al fianco di Alessandro, Francesca Cipriani sembra finalmente serena. “Con il mio ex, sono finita tre volte in ospedale. Ne ho avuti di problemi, tra tradimenti, corna, botte, raggiri”, ha raccontato la Cipriani, molto ferita dalle sue precedenti relazioni. Con Rossi è tutto diverso: “Alessandro è un campione di tenacia e di tenerezza. Fa su e giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Mi merito la felicità”. Non solo: “Sono felice”, asserisce Francesca nell’intervista.

Dopo il suo esordio al Grande Fratello ‘lite’ nel 2006, Francesca Cipriani ha iniziato a lavorare in tv come soubrette per Sky Comedy Central e Mediaset. Da segnalare soprattutto la sua esperienza sul palco di Colorado, dove ha vestito il ruolo di spalla comica. In passato, Francesca non si è mai distinta per le sue relazioni, e anzi la sua vita privata è sempre rimasta relativamente ‘segreta’. Fino a oggi, almeno: Francesca, infatti, parla volentieri di Alessandro, il suo primo grande amore dopo una trafila di delusioni.

Francesca Cipriani "Come hanno fatto Cecilia ed Ignazio a infilarsi nell'armadio?"/ Show al GF Vip 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA