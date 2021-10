Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Diventerà un concorrente del GF Vip?

Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021? Durante il primo mese della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Cipriani, Alessandro Rossi è stato un protagonista indiretto. Francesca Cipriani, in casa, non fa che pensare e parlare di lui e le sue incursioni in casa hanno divertito il pubblico. Dopo aver incontrato la fidanzata in passerella, Alessandro è tornato in casa per parlare con Francesca attraverso un vetro. La Cipriani non ha potuto abbracciarlo, ma in compenso, ha portato in casa il cartonato del fidanzato che ha sistemato in camera da letto.

Tuttavia, la Cipriani potrebbe ricevere presto un’altra, meravigliosa sorpresa da parte del Grande Fratello Vip 2021. Per animare la casa e creare nuove dinamiche, nelle prossime settimane, nuovi concorrenti dovrebbero varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà e, tra questi, potrebbe esserci proprio Alessandro Rossi.

Alessandro Rossi concorrente del Grande Fratello Vip 2021? La probabile reazione di Francesca Cipriani

Secondo Deianira Marzano, tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, potrebbe esserci anche Alessandro Rossi. Il fidanzato di Francesca Cipriani che ha conquistato le simpatie di Alfonso Signorini, dopo essere stato ospite del reality, diventerà ufficialmente un nuovo inquilino della casa? Per il momento si tratta di indiscrezioni non ufficializzate, ma il probabile ingresso di Alessandro potrebbe far impazzire di gioia la Cipriani.

Nelle precedenti puntate del reality, a Francesca, è bastato ascoltare la sua voce per lasciarsi prendere dall’entusiasmo. Dividere la casa con il fidanzato Alessandro potrebbe regalarle anche nuova energia per affrontare le prossime settimane con maggiore energia. Alessandro, dunque, diventerà ufficialmente un nuovo concorrente del GF Vip 2021?

