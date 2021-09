Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Il silenzio lascia temere il peggio, è tornata single?

Alessandro Rossi e Francesca Cipriani un fidanzamento ricco di ombre…

Francesca Cipriani entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 davvero sentimentalmente legata a tale Alessandro Rossi oppure no? I fan sono convinti che la sua presentazione ufficiale al settimanale Chi di un paio di mesi fa era sicuramente dovuta al suo ingresso nella casa di Cinecittà nuovamente come gieffina, ma si tratta solo delle solite malelingue o c’è qualcosa di vero? Al momento tutto tace e mentre lei è rimasta in albergo per la sua quarantena pre ingresso nella casa, sui social non è arrivata alcuna dedica né da parte sua al presunto fidanzato e né viceversa, che sia già tutto finito o si tratta solo di un modo per attirare l’attenzione una volta entrati nella casa? Non c’è ancora una risposta ufficiale a questa domanda ma i più attenti sapranno già che i due hanno trascorso la loro estate bollente e che proprio a giugno la Cipriani aveva ufficialmente presentato Alessandro Rossi al grande pubblico.

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani, chi è e cosa fa nella vita?

Imprenditore di 30 anni proveniente da Cesenatico, il nuovo fidanzato di Francesca Cipriani ha conosciuto la showgirl in quel di Milano grazie ad amici in comune e alla loro passione condivisa per il cibo. Chi conosce la showgirl abbruzzese sa bene quante leccornie ama mangiare e quante cucinare, quindi non ci vuole molto a pensare che sia stata proprio lei a prenderlo per la gola. Lei stessa ha definito il suo fidanzato semplice, alla mano e molto pulito, rivelando anche quale è stato il suo punto di forza nel loro avvicinamento: “Tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra!”. Nelle ultime settimane è comunque calato il silenzio, c’è qualcosa che non sappiamo e che scopriremo al Grande Fratello Vip 2021 questa sera?

