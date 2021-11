Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ “La amo, darei la vita per lei”

Fra gli ospiti della puntata di ieri di Pomeriggio 5 vi era anche Alessandro Rossi, il fidanzato della concorrente del Gf Vip 2021, Francesca Cipriani. Barbara D’Urso incalza il suo ospite chiedendogli se sia ancora innamorato e lui replica super convinto: “Sempre super innamorato? Si oh, darei la vita per lei, mi ha colpito la sua dolcezza e sensibilità, ed è quello che cercavo, lei per me è unica, speciale”.

Questo Natale doveva essere il primo insieme per la coppia, ma ovviamente lo passeranno lontani per via del Grande Fratello: “Sono molto triste – commenta Alessandro Rossi – sarebbe stato il primo Natale e invece…”. In collegamento, davanti alla mitica “porta rossa”, l’ingresso della casa del Grande Fratello, vi è l’ex inquilina Jo Squillo, che commenta: “Io adoro Francesca, è una forza della natura, straordinaria, sembra così leggerà ma ha una fragilità e una sensibilità interiore straordinaria, quindi Alessandro stai attento perchè ti giuro che ti vengo a prendere se la prendi in giro e trattala bene mi raccomando che sia seria questa cosa, perchè lei ha già pagato un caro prezzo con gli uomini, quindi mi raccomando”.

FRANCESCA CIPRIANI, IL FIDANZATO ALESSANDRO ROSSI: “LA TRATTO COME UNA PRINCIPESSA”

Alessandro ha replicato: “No no, la tratto come una principessa”. In studio c’è anche Sara Manfuso, giornalista de La Notizia, che ha poi svelato un nuovo retroscena sulla coppia Alessandro Rossi-Francesca Cipriani: “Giuro non ti voglio mettere in difficoltà – spiega la stessa rivolgendosi al ragazzo della Cipriani – ma prima durante il fuorionda mi ha detto una cosa, su come loro due si sono conosciuti, non lo sa nessuno e mi ha detto che è una cosa molto toccante, dico solo questo, non posso dirla io, sarebbe scorretto”. Barbara D’Urso ha rimandato quindi l’appuntamento a lunedì prossimo, si riprenderà da questo retroscena di Alessandro e Francesca: “Con una busta choc”. Alessandro, originario di Cesenatico, nel cuore della Romagna, ha 30 anni, e i due si conoscono da poco ma è stato praticamente amore a prima vista.

