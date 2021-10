Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Lei: “ecco come mi ha conquistata”

Francesca Cipriani è un fiume in piena. Nel giorno del suo onomastico non ha ricevuto la sorpresa che si aspettava, quella del fidanzato Alessandro Rossi. “Nemmeno una torta, ma che festa è?”, ha chiesto sconsolata al Grande Fratello VIP. La showgirl non sa che questa sera, nel corso della puntata, potrebbe ricevere una sorpresa direttamente nella casa. I rumors pre-puntata, infatti, suggeriscono un possibile ingresso del fidanzato Alessandro Rossi, dal momento che in questi giorni la Cipriani ha manifestato una certa nostalgia nei suoi confronti.

Con la sua solita spontaneità, la concorrente gieffina si è rivolta alla produzione per ricevere una piccola sorpresa. E ora che la diretta si avvicina, Francesca Cipriani comincia a sentire una certa agitazione.

Francesca Cipriani, il fidanzato Alessandro Rossi entra nella casa?

Il pensiero di Francesca Cipriani è sempre rivolto al fidanzato Alessandro Rossi, per questo motivo stasera ci si aspetta un ingresso nella casa, soprattutto dopo che la showgirl ha chiesto una sorpresa per il suo onomastico. La gieffina, ovviamente, non sa cosa la attenderà questa sera durante la puntata.

Di certo spero di poter rivedere, anche solo a distanza, la sua dolce metà. “E’ una persona pulita e molto semplice”, aveva detto di lui la Cipriani, raccontando i loro inizi: “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena. Poi non ci siamo più lasciati. E tra il primo e il secondo incontro ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna. Sapeva come colpirmi”.

