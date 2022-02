Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ “Mutandine in auto? Mi danno carica…”

Anche Alessandro Rossi tra i destinatari della busta di Luciana Littizzetto a C’è posta per te. La comica ha scelto anche il fidanzato di Francesca Cipriani, oltre a quest’ultima e Alex Belli. Una scelta non casuale: da una coppia monogama come la loro all’attore che invece sta facendo parlare di sé per il suo “amore libero” con Delia Duran. Il giovane ha parlato del suo amore per l’ex gieffina: «È tanta roba, è come quando sei piccolo e vai a Mirabilandia. Quando l’ho vista sono rimasto abbagliato, ma conquistarla è stato un parto gemellare, è stata dura». Luciana Littizzetto ha mostrato anche una foto della macchina di Alessandro Rossi con le mutandine di Francesca Cipriani: «Così quando vado a lavorare mi dà la carica giusta». Allora la fidanzata ha commentato: «È molto verace e spontaneo».

Littizzetto invita Cipriani e fidanzato a C'è Posta per te/ "Una coppia focosa ma..."

ALESSANDRO ROSSI “ALL’INIZIO HO SBAGLIATO TUTTO”

Dal canto suo, Alessandro Rossi ha spiegato che non bisogna uscire con Ferrari e fare regali per conquistare una donna. Non sono mancate le domande “hot” da parte di Luciana Littizzetto a C’è posta per te ad Alessandro Rossi. Al fidanzato di Francesca Cipriani, ad esempio, ha chiesto se sono focosi a letto. Allora Alessandro ha spiegato cos’è successo la prima sera che sono usciti insieme. L’ha portata a cena, poi le ha fatto trovare in albergo dei petali rosa e si è commosso, quindi non c’è stato poi nulla. «Ho sbagliato tutto, ma è andata bene visto che siamo qui». Mai nessun tradimento comunque, anzi presto si sposeranno: entro la fine dell’anno, come confermato dalla coppia nello studio di Maria De Filippi.

