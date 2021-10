Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Prove di convivenza al GF Vip?

Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani torna protagonista al GF VIP

E se Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, iniziasse con la sua dolce metà una convivenza già da questa sera? E’ questo il gossip sempre più insistente in circolazione da svariati giorni e che avrebbe trovato conferma nelle passate ore anche in Davide Maggio, fondatore del celebre blog televisivo. Maggio, in una diretta Instagram, ieri sera ha confermato che Rossi entrerà stasera nella Casa del Grande Fratello Vip in occasione della nuova puntata e, ha aggiunto, “credo che sarà un nuovo concorrente”. Un ingresso senza dubbio scoppiettante e che potrebbe far tornare il sorriso alla vulcanica Francesca, che tra ieri e oggi ha manifestato una piccola crisi legata proprio alla mancanza del fidanzato.

Alessandro Rossi, finora lontano dai riflettori, si prepara così ad emergere grazie al reality di Alfonso Signorini. Imprenditore edile romagnolo, a soli 30 anni è un arredatore di interni e nonostante la giovane età è a capo dell’azienda Edil Geo, che si occupa anche di arredare le case dei Vip. Tra lui e la Cipriani sarebbe stato amore a prima vista, come dichiarato dalla stessa Francesca in una intervista al settimanale Chi, poco prima del suo ingresso nella spiatissima Casa: “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena”.

Alessandro Rossi e Francesca Cipriani: convivenza al via nella Casa del Grande Fratello Vip?

Alessandro Rossi è riuscito a far innamorare Francesca Cipriani non solo con messaggi e fiori ma anche prendendola per la gola, tra piadine e tortellini: “sapeva come colpirmi perché sono una golosastra”, ha confidato l’ex Pupa. In realtà per conquistarla le avrebbe fatto anche una particolare promessa.

Intanto, secondo gli ultimi gossip sulla coppia pare proprio che terminata l’esperienza del Grande Fratello Vip, Francesca ed Alessandro abbiano voglia di iniziare una convivenza, concretizzando così il loro sogno d’amore. Una prima prova, tuttavia, potrebbe avere inizio proprio questa sera dal momento che Rossi sarebbe stato scelto da Signorini per riaccendere gli animi dei Vipponi – e della sua dolce metà in primis – diventando un nuovo concorrente. Se apparentemente tutto sarebbe perfetto tra la Cipriani ed il suo amato, ci sarebbe però un piccolo incidente di percorso intervenuto durante la permanenza nella Casa dell’ex Pupa. A riferirlo è stato Alberto Dandolo, penna di Oggi, che racconta della costosissima promessa che Rossi avrebbe fatto alla compagna: una lussuosa casa dal valore di circa 2 milioni di euro in uno dei quartieri più chic di Milano. Una promessa che però il costruttore non sarebbe più in grado di mantenere. Come la prenderà la Vippona? E soprattutto, riuscirà intanto a farsi perdonare con la sua presenza nel loft di Cinecittà?

