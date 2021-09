Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ “Soleil Sorge? Mai incontrata, ma…”

Dobbiamo aspettarci un’incursione imminente del fidanzato di Francesca Cipriani nella Casa del Grande Fratello Vip? Il sospetto nasce dalla piega che hanno preso le voci di un corteggiamento segreto a Soleil Sorge, anche lei nella Casa più spiata d’Italia. Rumors che Alessandro Rossi ha voluto smentire in esclusiva ai microfoni di Francesco Fredella su Libero. «Non ho mai corteggiato Soleil Sorge», la premessa del fidanzato di Francesca Cipriani. L’imprenditore di Cesenatico ha poi smontato l’indiscrezione circolata sui social, spiegando di aver sentito Soleil Sorge «solo una volta per lavoro». Peraltro, è stata lei a contattarlo «con una mail aziendale».

L’obiettivo era uno «scambio merci». Di fatto, gli aveva proposto di «creare arredamenti per la sua nuova casa in cambio di pubblicità Instagram con le Stories». Quindi, gli aveva chiesto «di andare da lei per questi lavori di arredamento». Ma la collaborazione non è andata in porto e il fidanzato di Francesca Cipriani ha spiegato chiaramente il motivo.

Il fidanzato di Francesca Cipriani smonta il “triangolo” con Soleil Sorge

È stato il fidanzato di Francesca Cipriani a tirarsi indietro. «Dissi di no, facevo fatica a spostare una squadra della mia azienda da Cesenatico a Milano in poco tempo», ha raccontato Alessandro Rossi a Libero. Ma non è l’unico motivo che ha rivelato a Francesco Fredella: «Poi non era assolutamente vantaggioso per me. Voleva realizzare 6 Ig Stories e io avrei dovuto creare l’arredamento». Di fatto, l’imprenditore che ha rubato il cuore a Francesca Cipriani non ha mai incontrato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché naufraga dell’Isola dei Famosi.

Ma queste dichiarazioni potrebbero preludere un ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip del fidanzato per un confronto con Soleil Sorge. E sarà interessante, in tal caso, scoprire la reazione della sua fidanzata se dovesse apprendere delle indiscrezioni che sono circolate in questi giorni e dell’eco che ha avuto questa vicenda.



