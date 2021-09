Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ “Sono geloso, lei è il mio angelo”

Alessandro Rossi è il fidanzato di Francesca Cipriani, concorrente del Grande Fratello Vip 2021. La showgirl e personaggio televisivo è follemente innamorata del suo Alessandro e in questi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia ha avuto il primo cedimento pensando proprio a lui. Intanto fuori dalla casa Alessandro ha rilasciato la prima intervista nel programma ‘Trends & Celebrities’ di Francesco Fredella e Simone Palmieri su RTL 102.5 News. L’imprenditore edile non ha nascosto di essere geloso molto geloso della sua Francesca al punto di aver reagito male quando ha visto un concorrente sollevarla nella casa. “Mi ha dato fastidio, ma sono tranquillo” – ha detto l’imprenditore edile che sul cast della sesta edizione del GF VIP ha aggiunto “sono rimasto molto colpito dal cast, perchè ho visto un gruppo molto unito, mi ha fatto piacere che sono stati vicino a Francesca”.

Intanto Alessandro non esclude la possibilità di poter entrare nella casa di Cinecittà per una sorpresa alla propria amata. “Non lo so ancora, spero di poterla vedere perchè mi manca tanto” – ha sottolineato non escludendo di fatto la possibilità.

Alessandro Rossi: “Francesca Cipriani? L’ho conosciuta ad una cena”

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sono molto innamorati. Ma come si sono incontrati per la prima volta? A rivelarlo è stato proprio l’imprenditore edile nel programma radiofonico Trends & Celebrities’ di Francesco Fredella e Simone Palmieri su RTL 102.5 News: “l’ho conosciuta in una cena. E’ nata una bellissima storia d’amore. Con la sua dolcezza mi ha preso per mano. E’ la ragazza giusta. Il momento che ci ha unito è stato il periodo di marzo quando si è operata”.

L’uomo non ha nascosto di essere gelosissimo della sua Francesca e di avere grandi progetti per il futuro. “Il progetto di famiglia c’è, vediamo un attimo come va. Il progetto di famiglia con lei ce l’ho perchè ne abbiamo parlato” – ha detto Alessandro sottolineando – “ci siamo fatti delle promesse per tranquillizzarci. Quando ci siamo fidanzati abbiamo detto cerchiamo di costruire qualcosa di duraturo”. Infine è tornato sul gossip su Soleil Sorge precisando: “nessun flirt. No assolutamente, notizie false. Con Soleil ho avuto soltanto un contatto tramite email, per uno scambio merce. Non ho nulla contro di lei”.

