Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Torna al GF Vip per rimanere?

Dopo il surreale incontro della scorsa settimana, Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, si prepara a fare il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini lo ha annunciato nel corso del daytime del GF Vip andato in onda nel pomeriggio, rivelando come, sulla scia delle scene viste lunedì, era impossibile non richiamarlo per una nuova apparizione fuori dalla Casa. Ma cosa accadrà questa volta?

Francesca Cipriani/ La paura per la salute di Lulù Selassiè e quel "non-freeze" pagato caro

Ricordiamo che durante la scorsa diretta, è stato proprio il conduttore a lanciare una proposta ad Alessandro: “Ti piacerebbe rimanere nella Casa?” Lui si è inizialmente tirato indietro, apparendo alquanto titubante di questa possibilità. Signorini, però, potrebbe tentare nuovamente, chiedendo al fidanzato di Francesca di entrare nella Casa anche per pochi giorni. Che questa volta la sua risposta sia un un sì?

Francesca Cipriani vede il fidanzato ed è caos! Fermata dai bodyguard al GF Vip/ Rischia la squalifica ma...

Alessandro Rossi e Francesca Cipriani, lui torna al Grande Fratello Vip per una nuova sorpresa

Alessandro Rossi e Francesca Cipriani stanno insieme dallo scorso marzo eppure il loro sembra già essere un grande amore. Lo confermerebbero le grandi dichiarazioni che i due si sono scambiati proprio lunedì in diretta, giurandosi fedeltà e sentimenti indistruttibili. La Cipriani, chiacchierando con alcuni coinquilini del Grande Fratello Vip, ha anche spiegato come Alessandro è riuscito a conquistarla: “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena. Poi non ci siamo più lasciati. E tra il primo e il secondo incontro ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna. Sapeva come colpirmi”.

LEGGI ANCHE:

Francesca Cipriani urla al GFVip "Fatemi vedere Alessandro"/ Signorini "Sfondi tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA