Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, ha un figlio/ La mamma di lei…

Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, ha già un figlio. La conferma arriva direttamente dalla mamma della concorrente del Grande Fratello Vip 2021 che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, ha confermato l’indiscrezione: “È vero”, ha dichiarato Rita De Michele. La signora, inoltre, ha rivelato che Francesca ha conosciuto non solo il bambino che ha tre anni, ma anche l’ex compagna di Akessandro.

Della paternità del fidanzato, in realtà, Francesca Cipriani ne aveva già parlato in casa con gli altri concorrenti. Durante una conversazione sul suo desiderio di maternità, la Cipriani aveva rivelato ai propri compagni d’avventura che hanno avuto la possibilità di conoscere Alessandro durante i pochi giorni che ha trascorso in casa, della paternità del fidanzato.

Alessandro Rossi, nozze e figlio con Francesca Cipriani?

Dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio ella casa del Grande Fratello Vip 2021, Francesca Cipriani sta pensando insistentemente alla cerimonia e al ricevimento. La gieffina non vuole aspettare molto e ha già fatto intuire che il tutto avverrà entro il 2022. Non volendosi sposare in piena estate, i mesi fatidici potrebbero essere giugno o settembre. ltre ai fiori d’arancio, la Cipriani sogna anche di diventare presto mamma.

La showgirl, tuttavia, ha già spiegato aglia altri concorrenti di non volersi sposare con il pancione e, probabilmente, prima ci sarà il matrimonio e poi un figlio. Innamoratissima, già zia di due nipoti, la Cipriani che ha già visto il suo Alessandro papà, dunque, non vede l’ora di poter allargare la famiglia. La paternità di Alessandro, nonostante Francesca ne abbia parlato, non è mai stata oggetto di argomento all’interno delle puntate con Alfonso Signorini. Lo diventerà nella puntata di venerdì 10 dicembre?

