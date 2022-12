Alessandro Rossi, la gaffe mette in imbarazzo Silvia Toffanin/ “La prima notte…”

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: le immagini del matrimonio

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sono stati ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di ieri, domenica 11 dicembre, di Verissimo. I due novelli sposi, commentando le immagini del loro matrimonio dello scorso 3 dicembre, hanno anche ripercorso la loro storia d’amore. Alessandro ha raccontato che non è stato facile corteggiare l’ex gieffina: “Ero diffidente a causa delle mie relazioni precedenti. Non credevo più nell’amore. Sognavo ancora, ma non ci credevo. Poi ho aperto il mio cuore e ho capito che lui era la mia anima gemella”, ha spiegato la Cipriani. Entrambi hanno ammesso di essere piuttosto gelosi: “Tutti e due siamo abbastanza gelosi. Dai, la gelosia da pepe, fa comunque parte dell’amore. Non è quella possessiva, quella brutta. È la gelosia giusta, che fa parte di un rapporto. Esistono anche le coppie aperte, ma quello è un altro tema. Noi però siamo una coppia blindata, chiusa”.

ALESSANDRO ROSSI, MARITO FRANCESCA CIPRIANI/ "Ho un figlio, ora vorrei una femmina"

Alessandro Rossi mette in imbarazzo Silvia Toffanin

Per finire, Silvia Toffanin ha fatto una domanda molto semplice, ma che ha scatenato un momento di imbarazzo: “Ragazzi e invece la prima notte d’amore com’è andata?”. Alessandro Rossi senza pensarci troppo ha risposto: “Devo essere sincero, lei era stanchissima. Io invece ero carico duro!”. La sincerità di Alessandro ha messo in imbarazzo la conduttrice, che si è portata le mani al volto: “Oh oddio! Ok”. Il marito di Francesca Cirpiani ha poi cercato di spiegare: “L’ho vista che dormiva e vabbè. Mi sono detto ‘pazienza’, ma sono rimasto a bocca asciutta. Quindi nada nulla. Io le energie invece ce le ho sempre”. Francesca Cipriani però ha smentito la versione del marito: “Amore che dici?! No eri stanco anche tu, devi essere sincero. Adesso mi arrabbio, era distrutto, ci siamo dovuti riposare un attimo perché è stato stancante”.

LEGGI ANCHE:

Francesca Cipriani "Basta interventi estetici"/ "Tornerò in ospedale per partorire"Gianfranco D’Altorio e Rita De Michele, genitori Francesca Cipriani/ L'incontro e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA