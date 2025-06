Nel 2022, Francesca Cipriani ha sposato Alessandro Rossi. I due si erano conosciuti l’anno prima e il loro amore è stato fin da subito molto forte, tanto da portarli a compiere dei passi importanti in breve tempo. Il marito di Francesca Cipriani è oiginario di Cesenatico: l’uomo lavora come imprenditore e arredatore di interni. Al contrario della moglie, dunque, non è attivo nel mondo dello spettacolo, anche se dopo essersi legato a Francesca Cipriani il suo profilo Instagram è esploso: attualmente, infatti, lo seguono 45.000 persone. I due condividono spesso foto di coppia: un grande amore il loro, che i due non perdono mai occasione per mostrare in rete.

Caterina Balivo spiazza Francesca Cipriani: “Una mia uscita infelice virale sul web”/ “Pianto senza lacrime…”

Sposati ormai da quasi tre anni, Alessandro Rossi e Francesca Cipriani sembrano molto legati. “La vita è più bello quando si sorride insieme” ha scritto in un recente post il marito di Francesca Cipriani, stimato imprenditore che dopo il matrimonio con l’influencer e showgirl non ha cambiato la sua vita, continuando i suoi progetti nel mondo dell’industria edile. Ha però ripreso in mano una vecchia passione.

Francesca Cipriani: “Ho rischiato di morire per un intervento ai glutei”/ “Ho denunciato il chirurgo ma…”

Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani: la passione per il mondo della musica

Il marito di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, non è solamente un imprenditore attivo nel settore edile e del design. Tra le sue passioni, infatti, c’è anche quella della musica: in passato è stato infatti un deejay, passione che ha poi abbandonato per trovarsi un lavoro più redditizio e sicuro. Nel novembre del 2024, Alessandro Rossi ha scritto sui social: “Nel giorno del mio compleanno ho deciso di riprendere in mano la mia passione: produrre musica e ritornare a fare il Dj Producer, perché la musica è la colonna sonora della nostra vita che suona la melodia del nostro essere”. Un progetto, il suo, sostenuto fortemente dalla moglie, sempre al suo fianco, pronta a credere in lui e a supportarlo.