Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani/ Figlio in arrivo? “Siamo in attesa della cicogna”

Francesca Cipriani e il marito Alessandro Rossi: dopo il matrimonio arriva il primo figlio

Alessandro Rossi è il marito di Francesca Cipriani. La proposta di matrimonio è arrivata in diretta televisiva durante una delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip dove la ex concorrente è rientrata da concorrente. Una promessa mantenuta, visto che la coppia si è sposata lo scorso dicembre 2022 con un rito religioso presso la basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina a Roma. A fare da testimone alla sposa c’era Alfonso Signorini che ha in un certo mondo “unito” sotto i riflettori televisivi la coppia. Dopo il si, la coppia ha annunciato anche l’arrivo del primo figlio.

Gianfranco D’Altorio e Rita De Michele, chi sono i genitori Francesca Cipriani/ Il peso dell'assenza del papà

“Siamo in attesa della cicogna, non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio” ha raccontato Francesca Cipriani rivelando di essere in dolce attesa. La ex protagonista de La Pupa e il Secchione ha aggiunto: “Vi faremo sapere, per ora work in progress”.

Francesca Cipriani presto mamma: la ex Pupa è in attesa dal marito Alessandro Rossi

Non solo, Francesca Cipriani parlando dell’arrivo del primo figlio dal marito Alessandro Rossi ha aggiunto: “Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a 360 gradi, molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per ora ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro, lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Io impazzisco per i bambini, ho sempre avuto un debole per i più piccoli”.

Francesca Cipriani stoccata a Belen Rodriguez a Belve/ "Non ha talento, lavora solo per l'aspetto"

Intanto la ex concorrente del Grande Fratello dalle pagine di Tag24 parlando di tv ha commentato l’ultima edizione del reality show: “Da ex concorrente del Gf nip e poi vip resto sempre una grande affezionata del reality. Di questa edizione mi è simpatica Grecia Colmenares perché ho avuto modo di conoscerla all’Isola dei Famosi ed è solare e simpatica. Di Massimiliano Varrese, invece, se ne sta parlando molto in questi giorni, non usa un bel linguaggio e non ha dei buoni comportamenti da prendere come esempio”. Infine Francesca non esclude la possibilità di tornare nella casa di Cinecittà, ma in compagnia del marito: “mi piacerebbe fare un reality insieme a mio marito, anche il Gf perché no. Credo che sarebbe davvero molto divertente. Prossimamente sarò ospite in un programma comico su discovery e ho altri progetti in ballo che spero vadano in porto”.

Francesca Cipriani vs Divino Otelma/ “Per Pasqua gli regalo uovo con dentro 1 euro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA