Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani: chi è l'imprenditore che la showgirl ha sposato nel 2022? I due si erano conosciuti un anno prima

Sono arrivate nel 2022 le nozze tra Francesca Cipriani, showgirl, e Alessandro Rossi, l’imprenditore edile che aveva conosciuto circa un anno prima. I due avevano infatti annunciato la loro storia d’amore nel luglio del 2021, pubblicando le prime foto insieme sui social. Un anno e qualche mese dopo, nel dicembre del 2022, sono arrivate le nozze. Il marito di Francesca Cipriani ha raccontato a Verissimo: “L’ho corteggiata a lungo. Era un bel po’ diffidente per via delle relazioni precedenti. Nessuno immaginava che ci saremmo sposati”.

Parole, le sue, confermate anche da Francesca: “Non credevo più nell’amore. Sognavo ma non ci credevo. È stata una lotta contro me stessa. Poi ho capito che lui era la mia anima gemella”. La conoscenza tra Alessandro Rossi e Francesca Cipriani è partita in maniera semplice: “Io ero titubante, non avevo mai conosciuto una donna nel mondo dello spettacolo. Poi ho detto ‘O la va o la spacca’ e ci ho provato. E con il tempo ci sono riuscito”. Inizialmente, dunque, Francesca non sembrava affatto convinta dell’interesse di Alessandro ma poi con il tempo ha deciso di lasciarsi andare a quell’amore e di vivere le sue sensazioni liberamente. Un anno dopo, sono arrivate le nozze: i due si sono giurati amore eterno nel dicembre del 2022.

Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani: imprenditore con la passione per la musica

Alessandro Rossi, il marito di Francesca Cipriani, è originario di Cesenatico e ha un’azienda edile. La sua vera passione è però un’altra: Alessandro sogna da sempre di fare musica e di recente ha deciso di tornare a fare il dj, producendo i suoi brani. Sui social, anche in virtù del suo rapporto con la showgirl, è seguito da 45.000 persone. Proprio su Instagram la coppia si mostra spesso insieme tra viaggi e vita quotidiana: presto, proprio questa quotidianità, potrebbe essere sconvolta da un bebè, che i due sognano fortemente.