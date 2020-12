Alessandro Rossi “Morte di papà Paolo? Pensavo potesse salvarsi”/ “Gli ho promesso..”

Alessandro Rossi “Morte di papà Paolo? Pensavo potesse salvarsi”

Alessandro Rossi è il figlio maggiore di Paolo Rossi, il primogenito del campione e del leader dell’Italia ai Mondiali dell’82. In questi giorni il campione è stato ricordato in tv, sui campi di calcio e dai colleghi di Sky che tanto tempo hanno passato con lui per via del suo ruolo di esperto ed opinionista, e i suoi figli? Le bambine avute da Federica Cappelletti sono ancora piccole per lasciarsi andare a commenti ufficiali e social ma Alessandro Rossi è un uomo fatto su cui la famiglia e le donne che Paolo ha lasciato da sole possono sempre appoggiarsi. Lui stesso ha provato a raccontare le emozioni del momento ai microfoni di Rai Sport spiegando: “È stato un grande papà, gli ho promesso che ci sarò sempre, soprattutto per le mie sorelline. Come campione ci ha fatto sognare tutti”.

Alessandro Rossi racconta gli ultimi giorni di papà Paolo Rossi e rivela..

Il racconto si è fatto sempre più intimo e parlando del tumore ai polmoni che ha portato via Paolo Rossi, il figlio Alessandro ha sottolineato che fino alla fine hanno sperato che tutto potrebbe sistemarsi e che lui avrebbe potuto vincere questa battaglia. Ai microfoni di Rai Sport, ha spiegato: “Abbiamo sperato fino all’ultimo che le cose andassero meglio, ma il male ha vinto. Papà ha combattuto veramente tanto, non ha mai mollato un secondo in questi 4-5 mesi da quando si è ammalato”. Secondo quanto ha rivelato suo figlio sembra che negli ultimi dieci giorni le cose erano peggiorate e quindi hanno dovuto ricoverarlo: “Per quanto abbia provato a combatterla, la malattia ha vinto. Se n’è andato in serenità, eravamo tutti assieme a lui, se n’è andato con l’amore dei suoi cari vicini”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA