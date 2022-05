Alessandro Ruben, compagno Mara Carfagna/ “Uomo presente e attento, con lui sorrido”

Chi è Alessandro Ruben?

Dopo la fine del matrimonio con Marco Mezzaroma, Mara Carfagna si è legata ad Alessandro Ruben. Ex deputato e avvocato, Ruben si è legato alla Carfagna nel 2013 e da allora sono una coppia affiatata e innamorata, seppur molto riservata. La loro storia è infatti sempre lontana dai riflettori. Ma chi è Alessandro Ruben?

SPILLO SUD/ Pnrr e risorse non bastano a liberarlo dalla "trappola del sottosviluppo"

Nato a Roma nel 1966, Ruben è sempre stato appassionato di politica e ha iniziato ad occuparsene sin da giovanissimo. Ha lavorato al fianco di personalità come Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi, poi è stato membro della delegazione parlamentare presso l’Assemblea Parlamentare della NATO. Prima di incontrare Mara Carfagna è stato legato a un’altra donna con la quale ha avuto un figlio nel 2004. Mara e Alessandro sono a loro volta genitori di una bambina, Vittoria.

PNRR E SUD/ La finta solidarietà di Sala contro lo sviluppo del Mezzogiorno

Mara Carfagna su Alessandro Ruben: “Uomo presente e attento”

Del rapporto con Alessandro Ruben, Mara Carfagna ne ha parlato qualche tempo fa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. In quell’occasione ha dichiarato: “Come tutte le donne ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo”. E ancora: “Ora sorrido, ma allora l’ho vissuta malissimo. Mi sono ritrovata sola, in viaggio per Zanzibar con una mia cara amica. E quello avrebbe dovuto essere il romantico anniversario con mio marito, magari in attesa di un bambino…Mi sono sentita sola e fuori luogo come Bridget Jones”.

LEGGI ANCHE:

Mara Carfagna minacciata di morte/ "Recapitata busta con proiettile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA