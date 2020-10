Alessandro Ruben, compagno Maria Carfagna/ “Uomo presente e attento, ecco perché..”

Alessandro Ruben, uomo politico e di polso, ma anche compagno attento e solare che riesce ad essere presente con Mara Carfagna. I due stanno insieme ormai da sette anni e la scorsa notte hanno abbracciato la loro piccola Vittoria, il frutto del loro amore. La stessa Carfagna parlando del suo compagno ancora prima della sua gravidanza, ha spiegato di aver sofferto tanto per la fine del suo matrimonio con Mazzaroma e per il loro rapporto e adesso finalmente sorride e su Alessandro Ruben ha spiegato: “Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro, un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo”. Ma chi è Alessandro Ruben? Oltre a essere il compagno di Mara Carfagna e il padre della sua bambina, il politico, nato a Roma, il 14 ottobre del 1966, è anche un avvocato ed è consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche italiane.

ALESSANDRO RUBEN, COMPAGNO DI MARA CARFAGNA, CHI E’?

La carriera politica di Alessandro Ruben, compagno di Mara Carfagna, passa dall’elezione a deputato alla Camera nel 2008, nella lista del Popolo delle Libertà, e poi, seguace di Gianfranco Fini, ha scelto di abbandonare il gruppo del PdL per abbracciare la filosofia e l’idea di Futuro e Libertà per l’Italia. Per tre anni, dal 2010 al 2013, ha ricoperto il posto di presidente del gruppo di collaborazione parlamentare Italia – Stati Uniti d’America, mentre nel 2017 è diventato membro della Commissione Nazionale dell’Anti Defamation League, organizzazione non governativa USA. Nei prossimi giorni, invece, forse sarà semplicemente il padre della piccola Vittoria.





