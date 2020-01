Alessandro Ruben, fidanzato di Mara Carfagna/ “Matrimonio? Ne parliamo…”

Alessandro Ruben è il fidanzato di Mara Carfagna, la vicepresidente della Camera dei deputati e promotrice dell’Associazione Voce Libera ospite della nuova puntata di “Che tempo che fa” in onda domenica 12 gennaio 2020 su Rai1. Felicemente fidanzati da più di quattro anni, Alessandro e Mara sembrano innamorati come il primo giorno. Un amore arrivato nella vita della politica dopo il matrimonio fallimentare con Marco Mezzaroma su cui ha raccontato: “come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben”. Parlando proprio del fidanzato, la Carfagna durante un’intervista ha detto: “è un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo”. L’amore tra Alessandro e Mara è finito anche sulle pagine dei settimanali di gossip, come quando due estati fa sono stati paparazzati a bordo di uno yacht in Sardegna.

Mara Carfagna e Alessandro Ruben: “pensiamo al matrimonio”

Classe 1966, Alessandro Ruben è un politico e avvocato, ma è conosciuto per essere il compagno della bellissima Mara Carfagna. L’ex Miss Italia durante un’intervista rilasciata a Belve, il programma di Francesca Fagnani trasmesso sul Nove, ha parlato della sua vita privata e del rapporto con il suo uomo rivelando: “ho il desiderio di avere un figlio. La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme. Adesso controllo il cellulare… Avrei dovuto farlo anche prima”. Con queste parole la vice presidente della Camera ha condiviso con i telespettatori il suo desiderio di maternità, ma anche di un secondo matrimonio. La Carfagna, infatti, ha confessato che con Alessandro stanno pensando al matrimonio: “vediamo, lui ha chiuso il suo matrimonio legalmente da poco e ci sono state anche delle vicende burocratiche da sistemare”. Una cosa è certa la coppia ne parla e chissà che a breve non possa arrivare il lieto annuncio!

