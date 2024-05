Alessandro Safina, chi è l’ex marito di Lorenza Mario e il figlio/ Il successo al Festival di Sanremo

Alessandro Safina è l‘ex marito di Lorenza Mario, nota ballerina e attrice ospite nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo. Lui un noto tenore, lei un’eccellente ballerina; i due si sono conosciuti grazie all’amore per l’arte in occasione dello spettacolo Orfeo all’Inferno.

La coppia è convolata a nozze ed è poi nato il figlio nel 2002; successivamente i due hanno deciso di separarsi e la storia d’amore è finita. Oggi, la ballerina è legata al nuovo compagno Federico Piron, mentre non si conosce la vita sentimentale del tenore che mantiene il massimo riserbo anche sui social. Ma scopriamo nel dettaglio chi è l’ex marito di Lorenza Mario.

Alessandro Safina ex marito di Lorenza Mario: carriera e biografia

Nato a Siena il 14 ottobre 1963 , Alessandro Safina sviluppa sin da giovanissimo un interesse particolare per l’opera. Nel 1991, ha interpretato il ruolo di Almaviva ne Il barbiere di Siviglia, per poi debuttare al Teatro Verdi di Trieste in La ballerina Fanny Elssler di Johann Strauss. La sua carriera è molto eterogena perchè spazia dalla lirica alla musica leggera-popolare.

L’artista diviene noto al grande pubblico con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Del perduto amore, dedicato proprio alla fine del matrimonio con Lorenza Mario. Noto anche il suo brano più apprezzato Luna, pubblicato nel primo album Insieme a te del 1999. Nel 2001 ha prestato le sue doti vocali al film Moulin Rouge! duettando con Ewan McGregor nella famosissima canzone Your Song del noto artista Elton John. Non ci sono molti dettagli della vita privata del cantante, che è solito pubblicare sui social solo foto della sua carriera. Non è dato sapere, dunque, se abbia una compagna o sia sposato.

