Alessandro Safina, tenore e cantante italiano nato a Siena nel 1963, ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica da giovanissimo, prendendo parte a Il Barbiere di Siviglia al teatro Bibiena di Mantova. Nel 1994 ha continuato la sua esperienza anche al Teatro Verdi di Trieste per poi proseguire negli anni a seguire prendendo parte ad altri spettacoli. Nel frattempo, Safina ha proseguito con la sua carriera anche come cantante di musica leggera. Nel 1999 ha pubblicato il suo primo disco, “Insieme a te”, ottenendo un gran successo soprattutto nei Paesi Bassi con il singolo “Luna”, che ha venduto più di un milione di dischi.

NE VEDREMO DELLE BELLE, PUNTATA 22 MARZO 2025/ Diretta: le photo-stories di Lorenza Mario e Matilde Brandi

Alessandro Safina è stato sposato con Lorenza Mario, ballerina, cantante e attrice molto conosciuta per via della sua partecipazione al Bagaglino. I due si sono innamorati e sposati nel 2001 e l’anno successivo hanno dato vita al figlio, Pietro, nato nel 2002. Anni dopo la loro relazione si è conclusa ma non sono chiari i motivi che hanno portato i due a prendere la decisione, decisamente sofferta, di dividere le loro strade.

Valeria Marini hot a Ne vedremo delle belle: si alza la gonna/ Christian De Sica choc: "Si è visto il c*o"

Alessandro Safina, chi è l’ex marito di Lorenza Mario: riservatezza sulla separazione

Non è chiaro perché la storia d’amore tra Lorenza Mario e il marito Alessandro Safina, culminata nel matrimonio nel 2001, sia terminata. I due si sono separati nel 2011, quando il figlio in comune aveva 9 anni. L’ex marito di Lorenza Mario ha continuato la sua carriera nel mondo del teatro e della musica, ottenendo un buon successo nel suo ambito.

Non sono chiari i motivi che hanno portato la coppia a prendere la decisione di dividere le loro strade. Sicuramente l’amore era terminato e i problemi tra loro erano troppo più grandi rispetto a ciò che li legava. Non sappiamo attualmente quali siano i rapporti tra loro né con il figlio Pietro, che ormai è un uomo di 23 anni.

Marco Moraci, marito di Veronica Maya e figli/ Tre matrimoni e tre bambini: "All'inizio non lo sopportavo"