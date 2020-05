Alessandro Sallusti a David Parenzo “Fascista cretino”/ E lui “Chi è nipote Mubarak?”

Pubblicità

Lite tra David Parenzo e Alessandro Sallusti in diretta tv a Non è l’Arena. In studio si parla del caso della liberazione di Silvia Romano e i due giornalisti arrivano allo scontro. «L’ha definita Silvia l’ingrata e viene data in pasto all’opinione pubblica e su questo si scatenano le ire più basse», ha dichiarato Parenzo. Subito si è scatenato il direttore de Il Giornale, che ha voluto replicare: «A parte che in pasto all’opinione pubblica l’hanno data Conte e Di Maio, non io. Ma visto che Parenzo, che non ha mai vinto un premio Nobel per il giornalismo…». A questo punto scatta subito David Parenzo con una battuta che scatena la bufera: «Eh anche tu diciamo… Aspetto ancora di sapere chi è la nipote di Mubarak, guarda. A proposito di giornalismo. Hai sostenuto per mesi che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak, caro Pulitzer». E in sottofondo si sente Alessandro Sallusti urlare a Parenzo di stare zitto.

Pubblicità

ALESSANDRO SALLUSTI A DAVID PARENZO “FASCISTA CRETINO”

«Caro Pulitzer, non farmi arrabbiare altrimenti te le dico tutte… Lezioni di giornalismo da chi ha sostenuto che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak…», ha proseguito David Parenzo a Non è l’Arena. Alessandro Sallusti allora sbotta: «Se lo fai stare zitto… perché come tutti i fascisti… Tu sei un fascista e pure cretino, perché ci sono pure fascisti intelligenti. Tu sei un fascista cretino». E l’altro ribatte: «E tu mi devi dire chi è la nipote di Mubarak. Ma devo ascoltare una lezione di giornalismo da un direttore che ha sostenuto che Ruby Rubacuori è la nipote di Mubarak? Mi ha insultato e io ho risposto». Il direttore de il Giornale non ci sta e prosegue con gli insulti nei confronti del collega: «Tu sei un cretino, un pallone gonfiato. Sei un deficiente, vergognati. Sei un fallito, sei la spalla di Cruciani, sei l’utile idiota di Cruciani, capisci?». Solo a questo punto Massimo Giletti interrompe la lite e prosegue il dibattito su Silvia Romano mandando in onda un servizio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA