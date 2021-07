Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sposano?/ “Dovremmo dirvi qualcosa…”

C’è aria di matrimonio tra Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli? Il “sospetto” nasce dall’ultimo post pubblicato dall’opinionista tv e affermata imprenditrice. «Questa foto mi piace un sacco! E mi faceva piacere condividerla con voi!», ha esordito la compagna del direttore di Libero. Nello scatto appaiono sereni e sorridenti, anche per questo la frase scritta dopo ha assunto un significato particolare. «C’è qualcosa che dovremmo dirvi, ma un giorno ve lo diciamo (ve lo dirà lui forse)», ha aggiunto infatti Patrizia Groppelli. Non si parla esplicitamente di matrimonio, in effetti non c’è alcun indizio alla rivelazione che dovrebbe fare la coppia, ma visto che appaiono sempre molto affiatati e che stanno insieme da diversi anni, è facile pensare alle nozze.

Arcuri torna per controllare come si spende Pnrr/ Da Tabacci consulenza da 4 milioni

Non siamo evidentemente gli unici, visto che tra i commenti appaiono diversi utenti che parlano di confetti e di loro come possibili sposi. Tanti followers hanno cominciato a incalzarla dalla curiosità, per capire se sia questo il possibile annuncio, ma finora lei non ha replicato, quindi né confermato né smentito. Sarebbe sicuramente un bel modo per coronare un amore che unisce Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli da anni, infatti l’attenzione dei fan è dovuta proprio al fatto che li vedono innamorati insieme e affiatati.

Vaccino Pfizer, cala efficacia? "Ora terza dose"/ Italia valuta anticorpi monoclonali

“CI DAVANO AL MASSIMO DUE MESI…”

«Quando uscì la nostra storia ci davano al massimo due mesi», scrisse Patrizia Groppelli su Instagram in occasione del quarto anno insieme. In effetti, è nata per circostanze molto particolari. Lei scoprì un presunto flirt del marito Dimitri Kunz, discente di un ramo della casata degli Asburgo, con l’amica Daniela Santanché, all’epoca compagna proprio di Alessandro Sallusti. I due poi poi cominciarono a frequentarsi e quando la relazione divenne pubblica in pochi credevano che sarebbe durata. E invece in serbo per il loro futuro potrebbe esserci di più… Del resto che il loro legame fosse solido lo si era capito già dallo scherzo de Le Iene, con la complicità proprio di Patrizia Groppelli, che fece credere al compagno di aver firmato un contratto con un santone per far parte di una setta. La preoccupazione del giornalista non fu solo esilarante, ma anche la prova dell’amore per la compagna, per la quale era disposto anche a chiamare la polizia. Nel loro futuro potrebbero esserci allora brindisi diversi rispetto a quelli che proposte il finto santone…

Denise Pipitone, "situazione compromettente per Anna Corona"/ Inquirenti indagano…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Groppelli (@patgroppelli)





© RIPRODUZIONE RISERVATA