Alessandro Sallusti lascia la direzione de Il Giornale, sostituito da Tommaso Cerno: ha rifiutato anche il ruolo di direttore editoriale

È un vero e proprio scossone dirigenziale per l’intero gruppo editoriale Angelucci quello innescato dalla scelta di Alessandro Sallusti – già anticipata a mezza voce da diverso tempo – di lasciare la direzione de “Il Giornale” nella quale militava ormai da parecchi anni, nonostante una breve pausa nel 2021: una decisione che ha portato a un totale riassetto delle tre principali testate del gruppo Angelucci e che apre per Alessandro Sallusti un futuro in cui – apparentemente – abbandonerà la carta stampata.

Procedendo per ordine, è utile ricordare che l’esperienza di Alessandro Sallusti all’interno de Il Giornale iniziò già durante la storica guida del fondatore Indro Montanelli nel 1987, arrivando già nel 2009 – al fianco dell’allora direttore Vittorio Feltri – al ruolo di condirettore: nel 2021, poi, ci fu una breve pausa dopo 11 anni ai vertici con la guida del quotidiano che passo nelle mani di Augusto Minolini; mentre dal 2023 la poltrona di direttore è rimasta stabilmente nelle sue mani.

Terremoto nel gruppo Angelucci dopo l’addio di Alessandro Sallusti: cambiano gli assetti di tutti i quotidiani

Per ora non sono ancora chiare le ragioni che hanno spinto Alessandro Sallusti a lasciare la guida de Il Giornale, ma certo è che dietro non ci sarebbero particolari dissapori con Angelucci: questi, infatti, gli avrebbe addirittura offerto il ruolo di direttore editoriale del medesimo quotidiano – attualmente ricoperto da Vittorio Feltri – che Alessandro Sallusti ha rifiutato; mentre alcune indiscrezioni sembrano confermare che per l’ex direttore si aprirà un futuro soprattutto televisivo in trasmissioni come “È sempre cartabianca” e “Dritto e Rovescio”, in qualità – esattamente come ora – di commentatore.

D’altra parte, sappiamo che la guida de Il Giornale passerà – non appena l’addio di Alessandro Sallusti sarà confermato, sembrerebbe il primo dicembre – passerà nelle mani di Tommaso Cerno (che in passato guidò L’Espresso, per poi allontanarsi dal PD e avvicinarsi all’ala politica di centrodestra); mentre la direzione de Il Tempo – attualmente ricoperta dallo stesso Cerno – dovrebbe passare a Daniele Capezzone, attuale direttore editoriale di Libero.

Resta, insomma, scoperta la poltrona di Capezzone (ma non possiamo escludere che siano in già in corso trattative delle quali non siamo a conoscenza) e resterà saldamente ancorato alla sua posizione Vittorio Feltri; mentre dal conto di Alessandro Sallusti non si esclude che in futuro potrebbe tornare a collaborare con i quotidiani del gruppo Angelucci, o anche di altri giornali affini al suo orientamento politico.

Rimane infine un ultimo possibile scenario, che approfondiremo su Ilsussidiario.net, e riguarda una possibile, e molto probabile, discesa in campo di Sallusti, in politica, come sindaco di Milano…