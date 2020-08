ALESSANDRO SALLUSTI/ Provoca Renzi: “Più che Italia Viva è Italia ‘Morta’” (Io e te)

Alessandro Sallusti, giornalista direttore de Il Giornale, è tra gli ospiti della nuova puntata di Io e te in onda questo pomeriggio su Rai1. Noto per le sue prese di posizione forti e provocatorie, negli ultimi giorni Sallusti si è reso nuovamente protagonista di uno scontro politico in cui ha attaccato direttamente il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Si chiama Italia Viva ma meglio sarebbe chiamarla Italia Morta”, è l’incipit dell’editoriale in cui commenta la notizia della presunta ‘fine’ dell’ex Presidente del Consiglio segnata dai risultati per nulla incoraggianti degli ultimi sondaggi. “Il suo voto nell’aula del Senato decisivo per mandare a processo Salvini – dopo che lo aveva salvato in commissione – è la plastica negazione di una narrazione che aveva preso forma alla Leopolda”, prosegue il direttore.

Alessandro Sallusti vs Massimo Giannini

Alessandro Sallusti è inoltre intervenuto per commentare le parole di Massimo Giannini, che a In onda ha denunciato la presenza di un fantomatico “ordine costituito” nei confronti del quale Matteo Salvini rappresenterebbe una minaccia. Prima ne critica l’operato: “Non sappiamo neppure se Giannini abbia partecipato in modo attivo alla distruzione di Salvini su mandato dei suoi lettori, certo la sua ammissione apre seri dubbi sull’autonomia di testate giornalistiche ritenute stupidamente libere e immacolate”. Poi entra nel merito della questione e osserva: “Se un ordine costituito ha il diritto di disfarsi in qualche modo – in qualsiasi modo verrebbe da dire ascoltando Giannini – di chi lo mette in discussione, beh allora anche l’ordine costituito egiziano potrebbe avere avuto qualche buona ragione a torturare e uccidere il nostro Giulio Regeni, da lui ritenuto una minaccia. Così come l’ordine costituito di Erdogan è giustificabile se incarcera i dissidenti senza giusto processo e lo stesso vale per le libertà e i diritti umani negati ai propri cittadini dai leader cinesi”.

Alessandro Sallusti: “Regole e metodi dell’élite sono sempre gli stessi”

Nel pronunciarsi sull’uscita del collega della Stampa, Alessandro Sallusti si dà a quella che dal suo punto di vista sarebbe un’‘amara’ considerazione: “Il problema è che Giannini ha ragione: l’ordine costituito ha deciso da tempo che il centrodestra – Berlusconi, Salvini o Meloni poco cambia – non deve mai più tornare alla guida dell’Italia. Dobbiamo ringraziare che, almeno fino ad ora, non ci condannino a bere la cicuta, come successe a Socrate, il filosofo costretto all’autoavvelenamento per avere sfidato con le sue tesi il potere costituito di Atene. Era il 399 avanti Cristo, ma regole e metodi delle élite sono ancora gli stessi”. Lo stesso Giannini, infatti, nelle sue dichiarazioni, faceva riferimento a “élite e tecnocrati” che terrebbero sotto smacco l’Italia, l’Europa e forse il mondo intero.



