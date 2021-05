Alessandro Sallusti si dimette da Il Giornale/ “Lascia dopo 12 anni, caos successore”

Alessandro Sallusti lascia Il Giornale. Il direttore del quotidiano di proprietà di Silvio Berlusconi si è dimesso dopo 12 anni. A lanciare la clamorosa notizia è Dagospia, che parla anche di una situazione di “caos” per la successione alla direzione editoriale del giornale. La notizia peraltro ha scosso il mondo del giornalismo, che si sta interrogando sulle dimissioni di Sallusti, quindi sulla natura di questo colpo di scena. «L’uscita di Sallusti dal Giornale è un chiaro segnale del liberi tutti che segue l’addio alla scena pubblica di Berlusconi», ha scritto il giornalista Paolo Madron su Twitter riportando l’indiscrezione di Dagospia.

Nel lanciare la notizia, comunque, il sito di Roberto D’Agostino ha riportato le dichiarazioni che Alessandro Sallusti rilasciò nel 2018 a Pangea.news: «Pensato di mollare? No, mai. Ho avuto una grande fortuna nella vita, fare il mestiere che sognavo fin da bambino».

ALESSANDRO SALLUSTI A IL GIORNALE DAL 2010

Alessandro Sallusti, direttore responsabile del quotidiano il Giornale dal 2010, è entrato a far parte del quotidiano come giornalista nel 1987, con Indro Montanelli, prima di passare al Messaggero, all’Avvenire e al Corriere della Sera. Ma è stato anche vicedirettore del Gazzettino di Venezia e direttore de La Provincia di Como. Inoltre, dal è stato condirettore e dal 2007 al 2008 direttore responsabile di Libero, che lasciò per diventare editore e direttore de L’Ordine di Como, ex quotidiano della diocesi comasca a cui aveva lavorato da giovane. Nel 2009 però ne lasciò la direzione per ricoprire il ruolo di condirettore de Il Giornale insieme a Vittorio Feltri. Dal 24 settembre 2010 assunse la carica di direttore responsabile del quotidiano, mentre Feltri fu nominato direttore editoriale, incarico che lasciò il 21 dicembre per tornare a Libero, entrando peraltro in polemica con Sallusti. Ora la notizia delle dimissioni da direttore de Il Giornale.

