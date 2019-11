Alessandro Sallusti, video scherzo Le Iene/ Il santone e un brindisi particolare…

Come ogni puntata, anche per questa domenica il programma Le Iene ha messo in atto uno dei suoi terribili scherzi, e la vittima di oggi è il direttore del quotidiano Il Giornale, Alessandro Sallusti. I tremendi ragazzacci dello show di Italia 1 hanno fatto credere al collega giornalista che la moglie si fosse unita ad una setta, con tanto di santoni, diete depurative, e soprattutto, dei contratti molto esosi. In qualche modo, quindi, la compagna di vita di Sallusti è riuscita a far entrare in casa proprio uno dei massimi santoni della setta in questione, che farà letteralmente impazzire il povero giornalista. Sul sito de Le Iene è stato pubblicato un video di anticipazione di quanto accadrà questa sera a partire dalle ore 21:15, e il filmato parte con una ripresa del salotto della casa di Sallusti, e la voce fuori campo che dice: “Così, dopo la trasformazione dell’acqua in vino, si procede con il brindisi”. A quel punto si vede il sedicente mago portare il bicchiere con il vino sopra la testa, per poi abbassare il capo.

ALESSANDRO SALLUSTI E LO SCHERZO DE LE IENE: “MA MI DEVI PORTARE IL SANTONE IN CASA?”

“Il nostro brindisi è differente – spiega rivolto a Sallusti – il brindisi è fatto in questo modo. Invece di passare il bicchiere così (mimando il classico gesto del cin cin ndr), si fa semplicemente così (mettendo il bicchiere in testa ndr) e si fa l’inchino, è semplicissimo”. Sallusti appare visibilmente “turbato” e non asseconda il brindisi del santone, brindando di conseguenza nel classico modo che tutti conosciamo. Poco dopo però ci ripensa, e decide anch’egli di mettersi il bicchiere in testa “E’ simpatica come cosa”, riprende la parola il santone. “Brindisi curativo ad effetto immediato”. Nel filmato si vede poi Sallusti discutere con la moglie, rimanendo comunque sempre tranquillo: “Ma devi portare in casa alle 8 di sera il santone di Desio?”. E lei replica: “Ascoltami ma per piacere quando? Sei sempre in televisione, quando te lo porto?”. Quindi di nuovo Sallusti: “Ma questo di giorno fa il parcheggiatore da qualche parte. Ma uno ti fa mettere il bicchiere in testa?”. Ovviamente, per vedere il resto dello scherzo, bisognerà attendere la puntata di questa sera, nel frattempo ecco il video con l’anticipazione.





