Alessandro Sallusti vs Luisella Costamagna/ “Morti come mosche e attacchi Lombardia?”

Pubblicità

Duro scontro ieri sera tra Alessandro Sallusti e Luisella Costamagna a “Quarta Repubblica”, il programma condotto su Rete 4 da Nicola Porro. La giornalista stava attaccando, in maniera più o meno esplicita, la Regione Lombardia per i “troppi morti” di coronavirus. Le sue parole sono state contestate in modo veemente dal collega, direttore responsabile de “Il Giornale”, secondo cui andrebbe rivolto almeno un “grazie” a coloro che, pur commettendo qualche errore, sta trascorrendo giorno e notte in prima linea a causa dell’emergenza. Luisella Costamagna aveva dichiarato: “Vorrei che si facesse luce sulle responsabilità, perché ci sono accuse sulla Regione Lombardia che pesano come macigni”. Alessandro Sallusti è intervenuto duramente arrivando anche a urlare: “Ma vuoi dire grazie alla Regione Lombardia che ha salvato migliaia di persone?”. Ma non è finita qui. “Costamagna, ti esce un grazie? Qui morivano come mosche. Proprio qui, fuori da questa porta”, ha aggiunto indicando la porta di casa.

Pubblicità

ALESSANDRO SALLUSTI CONTRO LUISELLA COSTAMAGNA A “QUARTA REPUBBLICA”

Uno scatenato Alessandro Sallusti si è lasciato andare ad un duro attacco nei confronti di Luisella Costamagna ieri sera a Rete 4. “Quello che mi inquieta di più sono le persone come lei che non hanno ancora capito cosa è successo in Lombardia”, ha proseguito il direttore de “Il Giornale”. In un momento delicato come questo, a causa dell’emergenza coronavirus, il giornalista si è infuriato per le insinuazioni rivolte nei confronti di chi si sta occupando della gestione della crisi. “Fuori dalla porta stanno ancora oggi morendo delle persone. È facile stare a Roma e dire ‘avete sbagliato’. Come vi permettete?”. Ma è pur vero che ci sono delle inchieste in corso nella Regione Lombardia, ad esempio, sulla gestione delle Rsa durante l’emergenza sanitaria. Proprio oggi si parla delle perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nella struttura Pio Albergo Trivulzio. La squadra di polizia giudiziaria è entrata però anche negli uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza a Settimo Milanese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA