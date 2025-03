Ospite questa sera del salotto di Quarta Repubblica, Alessandro – fratello dell’eroico vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto – potrebbe dar via a qualche curiosità sulla famiglia del futuro Beato, tra quello che sappiamo sul conto dello stesso fratello, ma anche dei genitori di Salvo D’Acquisto, ovvero papà Salvatore e mamma Ines Marignetti.

Inchiesta ultras Milan e Inter, chiusa indagine sui rapporti tra società e curve/ Cosa rischiano i due club

Al di là della storia del vicebrigadiere – che comunque ovviamente abbiamo dettagliatamente affrontato in altri articoli simili a questo che potete facilmente trovare tra queste stesse pagine – qui vorremmo proprio soffermarci sul fratello e i genitori di Salvo D’Acquisto, recuperando tutte le informazioni che riusciamo sul loro conto.

Salvo D'Acquisto: perché sarà Beato?/ L'Offerta della Vita riconosciuta dalla Chiesa: cos'è successo

Di fatto, trattandosi di un periodo storico piuttosto lontano e (per così dire) ‘particolare’ dobbiamo precisare fin da subito che sul loro conto non abbiamo grandissime informazioni: di fatto sappiamo che i genitori di Salvo D’Acquisto gli hanno trasmesso fin da subito una ferma ed incrollabile fede in Dio che lo portò a frequentare per qualche anno il Seminario clericale.

Mentre sul conto di Alessandro – oggi 88enne – sappiamo che ha lavorato a lungo al Banco di Napoli, prima di ritirarsi per la meritata pensione al Vomero dove si gode i suoi tre figli ed altrettanti nipoti.

Paglia: “malattia Papa Francesco messaggio per tutti”/ “Non ‘scartare’ malati e anziani, Gesù non abbandona”

Alessandro, Salvatore e Ines: chi sono il fratello e i genitori di Salvo D’Acquisto

Di certo sulla famiglia – al di là dei genitori e del fratello – di Salvo D’Acquisto c’è anche che quella per l’Arma era una vera e propria vocazione trasmessa ad un 18enne neo-diplomato dal nonno materno, dallo zio paterno e da altri due zii materni tutti arruolati nei Carabinieri.

Così come è altrettanto certo che il vicebrigadiere nutrisse un vero e proprio – oltre che profondo – amore per la madre Ines testimoniato da numerose delle lettere che spedì durante il servizio in Libia.

A darci una piccola idea della famiglia di Salvo D’Acquisto è stato proprio il fratello Alessandro che ancora oggi ricorda – in due interviste per il Corriere della Sera e Il Mattino – lucidamente “i natali insieme quando tornava dall’Africa”, il “pranzo imbandito quando doveva partire” e l’immensa “gioia” dei momenti di convivialità per le sue licenze.

Mentre ricorda anche che scoprirono della morte “solo un anno dopo per puro caso” perché all’epoca “il flusso delle notizie era impedito dal fronte tedesco a Cassino”: un giorno “un mio zio che gestiva un bar a Roma (..) vide entrare un commilitone di mio fratello Salvo D’Acquisto” che per la prima volta rivelò loro che “era stato ucciso dai nazisti”.