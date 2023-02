Alessandro Siani bacia Mara Venier a Domenica In/ “Come Rosa Chemical e Fedez”

Alessandro Siani ha baciato Mara Venier in diretta tv a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier ed eccezionalmente in diretta dal teatro “Ariston”, dove nella notte si è conclusa la 73ma edizione del Festival di Sanremo, vinta da Marco Mengoni con la canzone “Due vite”. L’attore e comico, ironizzando, ha sottolineato che si è trattato del Festival non solo della Canzone italiana, ma anche dell’amore e dei… limoni: “Prima si sono baciati i Coma_Cose, poi Elodie e Big Mama, poi Rosa Chemical e Fedez… Io mi immagino ieri sera Fedez in camera d’albergo con Chiara Ferragni e la scritta sulle spalle: ‘Pensati libero!'”.

Alessandro Siani, chi è e vita privata/ Attore e comico, si è sposato nel 2008

ALESSANDRO SIANI BACIA MARA VENIER A DOMENICA IN: “SI BACIANO TUTTI!”

Dopo avere suscitato l’ilarità tra il pubblico presente all’Ariston e avere scatenato l’inconfondibile risata di Mara Venier con le sue battute, Alessandro Siani ha inteso replicare quanto accaduto poche ore fa tra Rosa Chemical e Fedez e si è avvicinato alla conduttrice, baciandola sulle labbra. Quest’ultima è stata al gioco e, avvinghiandosi con il braccio sinistro al volto di “Benvenuti al Sud”, ha chiuso gli occhi e l’ha baciato. Applausi e sorrisi in studio, con la presentatrice che ha poi mandato il trailer del nuovo film di Alessandro Siani, intitolato “Tramite amicizi”.

LEGGI ANCHE:

Maria Pia Carsana, chi è mamma Alessandro Siani/ Era casalinga, sposò Mario EspositoMara Venier vs Marisela Federici/ Telefona in diretta: "Cinica su Gina Lollobrigida!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA