Se nomini Benvenuti al Sud pensi subito ad Alessandro Siani e Claudio Bisio. Un’interpretazione che diede grande slancio alla carriera dell’attore napoletano, oggi conosciutissimo e affermatosi come showman di grande successo. Produttore, attore e scrittore, Alessandro Siani ha percorso tanta strada nel corso degli anni e si è ritagliato un ruolo da protagonista nel panorama televisivo e cinematografico attuale. Con Il Principe Abusivo, film del 2013, ha trovato la sua consacrazione, poi è arrivato anche a calcare il balcone di Striscia la Notizia assieme a Vanessa Incontrada.

Tra i suoi lavori più recenti, c’è quello con Leonardo Pieraccioni nel film Io e te dobbiamo parlare, dove la coppia ha dato dimostrazione di grande sintonia. “I toscani e napoletani si somigliano se volgiamo, c’è un po’ di ribollita negli spaghetti alle vongole e la soprassata nei babà”, aveva detto Pieraccioni a proposito della sua intesa con Alessandro Siani sul set.

Alessandro Siani, la vita privata e sentimentale resta alla larga dai riflettori: ecco perché

Per Siani, Io e te dobbiamo parlare è stata l’ottava regia e chissà che in futuro non possano nascere altri film in collaborazione con il mitico comico toscano. Se sul fronte della carriera e dei progetti futuri, Alessandro Siani è sempre un fiume in piena, sul discorso legato alla vita privata invece tiene la bocca cucita. L’attore napoletano è gelosissimo del suo privato e non rivela nulla, se non confermare il fatto di essere felicemente sposato dal 2008.

La moglie è anche la sua fidanzata storica, ma di lei e della sua identità non si sa davvero nulla. La coppia vive a Fuorigrotta, quartiere di Napoli, ma entrambi stanno ben attenti ad evitare di finire al centro di gossip o chiacchiericci poco graditi. Una scelta più che legittima.

