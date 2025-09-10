Alessandro Siani, chi è il comico napoletano: gli esordi nella sua città, poi il successo grazie alla tv e dopo ancora le esperienze al cinema

Originario di Napoli, Alessandro Siani ha un talento cristallino che si è manifestato fin da quando era appena un bambino. L’attore, nato nella città partenopea nel 1975, ha cominciato a recitare e a fare il comico fin da giovanissimo, avendo una naturale propensione per l’ironia e la risata. Ha così intrapreso questa strada nel mondo della comicità, scegliendo un nome d’arte in onore di Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra nel 1985. La sua carriera è iniziata da giovanissimo nel laboratorio Tunnel Cabaret, locale di Napoli: seppur giovanissimo, a vent’anni ha vinto il premio Charlot come miglior cabarettista dell’anno. Con il tempo è poi arrivata la tv, con diverse trasmissioni locali: a lungo Siani è stato ospite e conduttore di programmi in reti locali, che però gli hanno permesso di farsi conoscere.

Nel 2003, poi, l’esperienza su Rai 2 nel programma “Bulldozer” condotto da Federica Panicucci. È stata quella la prima occasione per Alessandro Siani di farsi conoscere a livello nazionale, ottenendo riscontri positivi in merito alla sua esibizione. Con il tempo, poi, è arrivato il cinema. Alessandro Siani ha esordito sul grande schermo qualche anno più tardi, nel 2006, come protagonista del film “Ti lascio perché ti amo troppo”, seguito da “Natale a New York” con grandi attori comici come Christian De Sica. Come regista, dal 2013 in poi, Siani ha lavorato a diversi lavori: il primo è stato “Il principe abusivo”, un grande successo cinematografico, seguito da un altro film molto amato, “Si accettano miracoli”.

Raccontando gli esordi nel mondo della comicità, Alessandro Siani ha rivelato come abbia mosso i primi passi nel mondo della comicità in compagnia di Geppi Cucciari. Parlando al Corriere della Sera, Alessandro Siani ha raccontato: “Abbiamo fatto la gavetta in un localino di cabaret dove non c’era il camerino, eravamo un gruppo nutrito di comici. Ci divertivamo a stare nelle condizioni peggiori ma con l’entusiasmo e la voglia di divertirci”. Parlando invece delle sue paure, soprattutto dopo il grande successo sopraggiunto che ne ha cambiato la vita, Siani ha rivelato: “La paura più grande per un comico è deludere. Un comico deve cercare assolutamente di evitare due cose: la delusione e l’indignazione”.