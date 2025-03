Alessandro Siani, chi è l’attore e la vita privata lontana dai riflettori

Questa sera Alessandro Siani farà capolinea nel salotto di Amici di Maria De Filippi, dove con la sua travolgente simpatia e ironia campana regalerà minuti di spensieratezza e divertimento, la quota comica della puntata. Non tutti sanno però che il noto regista ha anche una vita privata, che ha sempre preferito tenere lontana dai riflettori, Alessandro Siani è infatti sposato da circa sedici anni, anche se sono rarissimi gli scatti in compagnia della moglie, con la quale ha messo al mondo anche dei figli, due per la precisione, ma sulle quali non ci sono mai state informazioni a riguardo, vista la scelta dell’artista di tenere separate la vita professionale e quella privata.

Sul mestiere del comico, invece, sempre più ricco di ostacoli, Alessandro Siani ha confidato in una intervista concessa al Corriere della sera: “È un ruolo che cambia pelle, il tempo comico oggi fa i conti con tempi televisivi che si sono ristretti e questo compromesso che è diventato un freno”.

Alessandro Siani e l’amore: la scelta coerente nel anni

Di dichiarazioni sulla sua famiglia ha sempre preferito non rilasciare nel tempo, Alessandro Siani infatti si gode il momento professionale che ormai prosegue da anni nel segno della felicità. Una serenità che il noto artista campano si gode anche tra le mura di casa, nonostante nel tempo l’artista abbia deciso di tenere coerente la sua linea, nel parlare poco, quasi mai, della sua famiglia.

Della moglie e dei figli, dunque, non si sa praticamente niente, ma quello che sappiamo è che Alessandro Siani è un padre e un marito molto presente, specialmente con quella donna conosciuta molti anni prima che lui diventasse famoso, una storia d’amore di lunga data che si è poi protratta anche nel tempo per l’attore.