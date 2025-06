Alessandro Siani, chi è l'attore campano: la vita privata tenuta lontano dai riflettori. Ha una moglie e due figli

Alessandro Siani è noto al grande pubblico per via delle sue tante commedie con le quali ha regalato sorrisi e risate agli italiani nel corso degli anni. Ma della vita privata del partenopeo non si sa molto, visto che l’attore ha sempre preferito tracciare una linea tra lavoro e questioni di casa. E così non sono molte le informazioni riguardo alla famiglia di Alessandro Siani, anche se è noto che l’attore abbia una moglie e dalla loro storia sono nati anche due figli.

The Kolors, chi sono: da Napoli a Milano per suonare/ "Arriviamo dall'underground"

Qualche anno fa l’attore è stato pizzicato con la moglie in vacanza, in una delle rare foto divenute pubbliche della coppia. E così Alessandro Siani è riuscito nel suo intendo di non mettere la vita privata in pasto al gossip. Lo scorso anno si era addirittura vociferato di un presunto flirt tra l’attore e una ragazza dopo un contatto che sarebbe avvenuto a uno dei concerti di Geolier.

Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi/ "Mi è stato vicino anche nei momenti no"

Alessandro Siani e la vita privata lontano dai riflettori: una scelta precisa

Ha sempre preferito mostrarsi nei panni di attore e artista, oltre che quelli di uomo, chiaramente. Ma Alessandro Siani ha sempre scisso vita privata e questioni professionali, anche nel corso delle varie interviste concesse negli anni. Poco spazio per dichiarazioni su questioni di famiglia, l’attore ha sempre respinto la cronaca rosa, anche se è risaputo come l’attore sia felice e appagato in amore, oltre ad essere un papà presente nonostante il lavoro che spesso lo trascina lontano da casa.

“Fare l’attore comico è una cosa seria. Ma drammatico è un’ altra cosa ancora, ci vuole rispetto. E viceversa” ha detto l’attore soffermandosi sulle questioni di lavoro, lui che negli anni ha sbancato il botteghino con molte commedie entrate nell’immaginario collettivo italiano, da Benvenuti al sud a Il principe abusivo, passando per Mister felicità e altre opere.

Maria Turchi, chi è la figlia di Carmen Russo/ "Era un pezzo di vita che mancava"