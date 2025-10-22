Alessandro Siani, chi sono la moglie e i figli e cosa sappiamo della famiglia del comico? Una vita privata riservatissima e tenuta lontana dai riflettori

Alessandro Siani, la carriera e la riservatissima vita privata

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di This si me, pronta a celebrare la carriera e i successi dei più amati personaggi della televisione, della musica, dello sport e non solo. Tra gli ospiti d’eccezione nello studio di Silvia Toffanin troviamo anche Alessandro Siani; al momento non è chiaro se a lui verrà riservata un’intervista o se comparirà per un intervento comico, la certezza è che sarà sicuramente nel parterre di ospiti del programma.

Un talento nel mondo della comicità che ha coltivato nel corso degli anni, cominciato dalla sua Napoli ed esploso lungo il corso della sua carriera. Originario del capoluogo campano, classe 1975, Alessandro Siani si è distinto per le sue doti comiche ma anche attoriali, diventando anche sceneggiatore, regista e vantando qualche esperienza da conduttore tv.

Decisamente più riservata e misteriosa è la sua vita privata, che ha sempre preferito non esporre ai riflettori dello spettacolo e, anzi, tutelarla al massimo dalle ingerenze del gossip…

Ma cosa sappiamo in merito alla vita privata di Alessandro Siani? Ha moglie e figli? Lui stesso ha sempre protetto il lato più intimo della sua vita e sono poche le informazioni a disposizione. Di lui si sa che è sposato da diversi anni ma resta il mistero sul matrimonio e sulla donna che, nel 2008, è diventata sua moglie; dal loro amore, inoltre, sarebbero nati anche due figli.

La moglie di Alessandro Siani è sconosciuta al grande pubblico, a fronte di un’estrema riservatezza della coppia. Lo scorso anno il comico era finito sotto i riflettori dopo essere stato pizzicato al concerto di Geolier con telecamere ed una ragazza al suo fianco.

In molti hanno ipotizzato fosse proprio lei la sua misteriosa moglie; alla fine, però, si scoprì che quella ragazza era nientemeno che Gea Dall’Orto, attrice con cui il comico stava girando una scena del film Io e te dobbiamo parlare uscito nelle sale lo scorso anno.