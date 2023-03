Alessandro Siani, da TeleGaribaldi al Festival di Sanremo/ La moglie “misteriosa”

Alessandro Siani, dagli esordi per emittenti locali fino ai successi sul grande schermo

L’arte della comicità è qualcosa di tanto vario quanto difficile da offrire al pubblico; da diversi anni in tale settore spicca la figura di Alessandro Siani che nell’ultimo ventennio ha riportato in auge l’umorismo campano tra grande schermo e teatro. La sua carriera inizia proprio a ridosso degli anni 2000 con l’emittente regionale TeleGaribaldi. L’esperienza nella propria terra sarà il trampolino di lancio per le prime esperienze in solitaria al teatro prima di approdare anche in TV nel 2003 al fianco di Federica Panicucci con il programma Bulldozer.

La consacrazione di Alessandro Siani si realizza con i primi impegni di carattere cinematografico nel primo decennio degli anni 2000. Da Natale a New York a Ti lascio perchè ti amo troppo, arrivando al grande successo di Benvenuti al Sud; pellicola iconica e campione d’incassi nonostante fosse un remake di una produzione francese (Giù al Nord). Da quel momento gli impegni per Alessandro Siani si sono moltiplicati, in particolare tra i teatri di tutta Italia senza dimenticare le diverse collaborazioni televisive. L’ultima in ordine cronologico è l’apparizione al Festival di Sanremo 2023 con un toccante monologo sulle derive social e su quanto si stiano sgretolando i rapporti umani e il contatto empatico.

Alessandro Siani, il matrimonio “segreto” nel 2008

A dispetto della ascesa e del successo guadagnato con l’unica arma del talento e dell’umorismo, Alessandro Siani non ha mai messo in piazza particolari informazioni legate alla sua vita privata e sentimentale. Il suo spirito energico e irriverente è dunque anche uno scudo perenne utilizzato per proteggere l’intimità dei suoi affetti. L’attore è infatti sposato da diversi anni con una donna misteriosa, con la quale ha avuto due splendidi figli. Sul conto della donna non esistono informazioni reperibili in rete; anche sui profili social è raro osservare una foto che li ritragga insieme.

Stando alle poche informazioni trapelate nel corso degli anni, l’amore tra Alessandro Siani e sua moglie sarebbe iniziato ancor prima che l’attore comico iniziasse a cavalcare l’onda del successo. I due si sarebbero conosciuti in giovane età, nel corso degli anni ’90 per poi convolare ufficialmente a nozze nel 2008. La cerimonia matrimoniale si svolse con massimo riserbo e per pochi intimi e non sono dunque reperibili immagini di quel lieto evento. Alessandro Siani e sua moglie attualmente vivono a Fuorigrotta, noto quartiere di Napoli, e condividono con estrema privacy la reciproca quotidianità e l’amore per i due figli.











