Alessandro Siani e Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia?/ Colpaccio di Mediaset

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani prossimi conduttori di Striscia la Notizia? A lanciare la clamorosa indiscrezione è Francesco Fredella che, su Libero e Il Tempo, fa sapere che saranno proprio l’attrice spagnola e l’attore napoletano a condurre il tg satirico di canale 5 nella prossima stagione televisiva alternandosi alle altre coppie di conduttori ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Per l’arrivo di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani dietro il bancone del tg satirico pare sia tutto fatto. L’ufficialità. tuttavia non c’è ancora, ma il colpaccio di Mediaset pare che sia in dirittura d’arrivo. Per Vanessa Incontrada, inoltre, ci sarebbe anche il progetto di affidarle, in coppia, la conduzione di Zelig, ma solo per tre puntate. Il probabile arrivo di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani ha già scatenato entusiamo in casa Mediaset.

Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia?/ "Piersilvio Berlusconi la corteggia"

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada: la coppia giusta per Striscia la Notizia?

Dopo la decisione di Ficarra e Picone di lasciare Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci cercava una nuova coppia di conduttori in grado di conquistare l’affetto del pubblico. La scelta, secondo un’esclusiva di Francesco Fredella, sarebbe ricaduta proprio su Vanessa Incontrada e Alessandro Siani la cui simpatia è nota a tutti. La Incontrada, prima di cimentarsi con grandissimo successo nella carriera di attrice, ha condotto, insieme a Claudio Bisio, uno dei programmi comici più amati dal pubblico di Mediaset come Zelig. Alessandro Siani, invece, nei suoi film, non ha mai rinunciato alla vena ironica e alla sua napoletanità. La nuova e probabile coppia di conduttori di Striscia la Notizia avrebbe già ottenuto consensi dai piani alti di Mediaset. L’ufficialità, dunque, arriverà a breve?

