Alessandro Siani/ Il prossimo film in arrivo a Natale: “Ricorda Il principe abusivo”

Alessandro Siani protagonista questa sera della replica de La musica che gira intorno, il programma di Fiorella Mannoia nato per celebrare un elemento “che permea la vita” come quello della musica. Pur essendo principalmente attore e imitatore, ogni tanto Siani prova a ‘imitare’ anche i grandi della musica italiana. E napoletana: si pensi a quando canta ’O surdato ’nnammurato, uno dei brani più celebri della tradizione musicale napoletana, oppure a quando accenna ai modi di fare (e di cantare) così caratteristici di Gigi D’Alessio, un altro dei suoi cavalli di battaglia.

Moglie e figli Alessandro Siani/ Un amore nato quando erano ragazzi

Questa sera, però, il ruolo di Siani sarà un po’ diverso: “Mi ha chiamato Fiorella”, ha spiegato l’attore a Movieplayer.it, a pochi giorni dalla sua ospitata. Il programma è andato in onda per la prima volta a metà gennaio: in quell’occasione, lo abbiamo visto omaggiare Diego Armando Maradona, icona verace della napoletanità pur non essendo napoletano. “Lei è una sua fan”, sostiene Siani a proposito di Fiorella. “Ma con noi ci saranno anche De Gregori e Venditti”.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia?/ Colpaccio di Mediaset

Il nuovo film di Alessandro Siani

Quando Siani ha accettato l’invito in tv di Fiorella erano da poco trascorse le feste di Natale. Sempre a Movieplayer, l’attore ha anticipato la trama del suo prossimo film, una pellicola che avrà come sfondo proprio le ‘luci’ tipiche di quel periodo. Il titolo è Chi ha incastrato Babbo Natale?, mentre il sottotitolo è Ovvero, Babbo Abusivo, a richiamare uno dei suoi film di maggior successo, Il principe abusivo.

Nel cast sarà presente, tra gli altri, anche Christian De Sica: “Abbiamo girato per quattro settimane. Poi Christian De Sica ha preso il Covid. Il resto l’hanno fatto la zona rossa e quella arancione. Torneremo sul set il 10 gennaio fino a San Valentino, a Dio (e al virus) piacendo. Spero di uscire nelle sale entro l’anno. Nel cast ci saranno Angela Finocchiaro, Leigh Gill e Diletta Leotta, una ragazza bella, intelligente, entusiasta. Una bella scoperta”. Leotta vestirà i panni della nipote di Babbo Natale, ma non si hanno ulteriori dettagli sul suo ruolo. A proposito della somiglianza col Principe abusivo, invece, Alessandro Siani ha dichiarato: “Ricorda un altro mio film, Il principe abusivo. Stessi meccanismi, stesso genere comico sentimentale. Qui Babbo Natale è nel 2021. Per la consegna dei regali a un concorrente: Amazon. Riflettete gente, riflettete”.

Alessandro Siani/ Torna in tv in attesa del film con Christian De Sica

© RIPRODUZIONE RISERVATA