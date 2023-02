Alessandro Siani/ “Io sono il boomer dei sentimenti, creerei un partito!”

Alessandro Siani torna in tv: ospite di Michelle Impossible

Alessandro Siani dopo il monologo a Sanremo 2023 torna al cinema con il film “Tramite amicizia”, ma prima è ospite di Michelle Impossibile nella prima puntata in onda su Canale 5. L’attore e regista napoletano è tornato nelle sale cinematografiche con il nuovo film “Tramite amicizia”, il primo film post Covid-19 sbancando il botteghino. “È la prima volta che esco al cinema con circa 327 sale, che sono veramente poche, quindi ottenere dei risultati importanti è complicato. Non c’è ansia da prestazione perché il mercato è questo. Però, in fondo, vedo una luce in fondo al tunnel ed è quella di un proiettore, su questo sono molto speranzoso” – ha raccontato il regista durante una intervista a Fanpage.it commentando l’ottimo debutto della sua nuova pellicola.

Un ritorno molto atteso dal pubblico italiano che ha dimostrato, ancora una volta, il suo grande amore per la comicità e l’ironia malinconica del regista partenopeo. Un affetto che si è confermato anche durante la sua ospitata al Festival di Sanremo 2023 visto che il suo monologo, nonostante il passaggio a tarda notte, ha fatto registrare un picco di ascolti. Parlando proprio del monologo ha sottolineato: “ho voluto cambiare registro, abbandonare i miei soliti clichè, perché non è il momento storico per atmosfere favolistiche. Oggi conta il Paese reale, quello che deve fronteggiare pandemie e guerre, che si è abituato a vedere durare più l’influenza di uno stipendio”.

Alessandro Siani, intervistato da Fanpage.it, si è soffermato a parlare del monologo portato sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2023 dove ha parlato dell’uso smodato del cellulare e della solitudine che attanaglia i giovani d’oggi. “Io sono il boomer dei sentimenti” – ha detto il regista – “farei proprio un partito, il partito dei boomer. Grande nostalgia sotto alcuni punti di vista, soprattutto poi ci sono delle cose che mi sorprendono. Ci sono ragazzi che si sentono soli e vanno su Google e scrivono: “Perché non ho amici?”. Mi ha sconvolto”.

Impossibile non parlare della sua città Napoli e del successo nel campionato di Serie A dove primeggia con 15 punti di distacco sulla seconda squadra: “sai quando metti il silenzioso? Al massimo la vibrazione. Aspettiamo questa eventualità, è una città che lo merita, lo merita la squadra. E poi dopo Maradona sono passati 32 anni circa e adesso è il momento giusto, perché una botta di vita, una possibilità anche di ripristinare entusiasmo dopo tutto quello che sta accadendo mi sembra proprio la chiave migliore”.











