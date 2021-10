Alessandro Siani/ “La comicità deve giocare in territorio libero”

Alessandro Siani dal bancone di Striscia La Notizia agli studi di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il comico e regista napoletano sta vivendo un momento davvero magico visto che, dopo tantissimi anni di corteggiamento, ha deciso di lanciarsi una nuova avventura televisiva: quella di Striscia La Notizia. “In questi anni spesso Antonio Ricci mi provocava nel tentativo di farmi sedere dietro il bancone più famoso d’Italia” ha rivelato Siani che alla fine ha ceduto. “Quest’anno c’è stata la svolta” – ha precisato l’attore e comico che condivide il bancone con Vanessa Incontrada.

Proprio a Striscia La Notizia, Siani si è già fatto notare per la sua verve e simpatia, ma anche per una battuta indirizzata al servizio streaming di Dazn al centro di una polemica legata ai tantissimi disservizi riscontrati durante le prime sei giornate di campionato di Serie A. Il servizio streaming non è immune alle critiche e tra queste c’è anche quella del regista napoletano che è diventata virale sui social.

Alessandro Siani e la battuta su Dazn: “Oramai è come Babbo Natale, esiste ma non si vede”

“Dobbiamo parlare di Dazn? E parliamone. Oramai è come Babbo Natale, esiste ma non si vede” – ha ironizzato Alessandro Siani dietro il bancone di Striscia La Notizia. L’attore e regista, grande tifoso del Napoli, parlando proprio della sua squadra del cuore ha precisato dalle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Spalletti? Mi piace perché è uno che va sempre dritto per la sua strada, sia in senso positivo che negativo. L’importante è che abbia imboccato quella giusta”. Napoli pronto per lo scudetto? “L’Inter fa paura, mi sembra solida, secondo me il Napoli se la batterà di più con il Milan”.

Ma non finisce qui, visto che Siani intervistato dal Corriere della Sera ha raccontato come il lavoro del comico sia cambiato tantissimo nel corso degli anni. “Ormai ci sono dei paletti” – ha precisato il regista – ci sono linee comportamentali, etiche e civili che ci vengono imposte per alcune battaglie sacrosante. Ma la comicità deve giocare in territorio libero. Prima il comico era quello che poteva dire tutto quello che voleva e il pubblico si sorprendeva per l’irriverenza. Oggi il web dice molte più cose di te e ha pure la “patente” per farlo”.



