Alessandro Siani/ La polemica con Salvo Sottile:” non fa ridere” (Domenica In)

Alessandro Siani è uno degli ospiti della nuova puntata di Domenica In, il programma di successo condotto da Mara Venier su Rai1. Il comico ed attore napoletano sarà nel contenitore domenicale di Rai1 per promuovere il nuovo film “Il giorno più bello del mondo” in uscita in tutte le sale cinematografiche dal 31 ottobre. Un nuovo film diretto e interpretato da Alessandro Siani con gli attori Stefania Spampinato, Giovanni Esposito e i piccoli Sara Ciocca e Leone Riva. Si tratta di una pellicola moderna che mixa sapientemente la commedia con la fiaba. Protagonista è Arturo Meraviglia che si barcamena tra le difficoltà di un teatro di avanspettacolo vicino al fallimento. Siani ha presentato il film anche da Fabio Fazio e proprio in quell’occasione la sua intervista ha spinto un conduttore a criticarlo. Di chi si tratta?

Salvo Sottile contro Alessandro Siani: “non fa ridere”

“Ho ascoltato Alessandro Siani da Fazio. Siani è un non comico, uno che non fa ridere neanche se ci si mette d’impegno. Fa battute di una banalità rara e con quella verve e quella enfasi rende il napoletano fastidioso quando invece è caldo e ammaliante. Io me lo ricordo solo a Sanremo, quando prese in giro un bambino sovrappeso seduto in platea. Veri comici cercasi”. Queste sono le parole scritte dal giornalista e conduttore Salvo Sottile su Facebook indirizzate ad Alessandro Siani subito dopo l’ospitata di quest’ultimo a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su RaiDue. Dal canto suo Siani non ha ancora replicato al commento al vetriolo del giornalista, anzi il regista e attore è concentrato oltre che sull’uscita del suo film sul futuro di Mertens, il giocatore belga attaccante del Napoli. “Il problema non è solo passare dall’euro allo moneta cinese yuan, credetemi. Ma ragioniamoci insieme. Allora mi chiedo: Mertens riuscirà a dimenticare che qui l’hanno ribattezzato Ciro e domani in Cina lo chiameranno se tutto va bene, Chen? E riuscirà a dimenticarsi di quando mangiava nei vicoli na’ granda pall e riso mentre ora dovrà accontentarsi di un semplice riso alla cantonese. Soprattutto dimenticherà di quanto Napoli sia stata perdutamente innamorata di lui?! Che dici? Ora scegli tu, Cirù!!” ha detto Siani sul futuro dell’attaccante.

