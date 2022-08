Alessandro Siani/ Le critiche non lo scalfiscono: “E se ho giornata no resto a casa”

Alessandro Siani, la critica stronca il suo show su Prime Video

Alessandro Siani sta conoscendo, forse per la prima volta nella sua carriera, delle resistenze da parte della critica in riferimento al suo ultimo spettacolo. Parliamo di Libertà Live, lo show di Siani in onda in streaming su Amazon Prime Video. Gli addetti ai lavori non sono stati benevoli con l’attore partenopeo e qualcuno ha persino parlato di “sequestro di persona” dopo aver visto lo spettacolo, alludendo alla lentezza e alla poca incisività dell’attore.

“Cos’è andato storto, allora? Forse, azzardiamo, il semplice fatto che Napoli abbia rutt ‘o c*zz”, si legge in una delle tante recensioni spietate nei confronti dell’attore. Ma Alessandro Siani non demorde e soprattutto non si demoralizza. Professionalmente parlando si sta togliendo tante soddisfazioni e non sarà certo qualche critica a scalfirlo.

In una recente intervista al Corriere della Sera, l’attore ha fatto intendere di non temere in alcun modo il giudizio del pubblico. Anzi di comprendere appieno le sue esigenze. “Se mi sento loro prigioniero? Applico una regola semplice: se ho giornate storte, sto a casa, perché essere del pubblico significa esserlo appena esco dalla porta di casa mia. Non mi posso lamentare se qualcuno mi chiede una foto o mi registra inaspettatamente con il cellulare”, ha dichiarato.

Tra le più grandi gioie raccolte in carriera l’incontro con l’idolo di tante generazioni, Diego Maradona: “L’ho diretto come regista in uno spettacolo al San Carlo, prima di salire sul palco Diego era pensieroso nel camerino. Mi disse: ho paura, ho paura di deludere la gente. Lui, Maradona. Eppure il pensiero era sempre quello, la gente. Non nascondeva le sue fragilità e contemporaneamente era un gigante”.

