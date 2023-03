Alessandro Siani: “Pino Daniele sapeva leggere il mondo”/ “Gigi D’Alessio? Stupendo”

Alessandro Siani, ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 5 marzo 2023, ha parlato della sua amicizia con Gigi D’Alessio. Del cantante, l’attore comico ha detto: “La prima volta che sono andato a Roma a casa di Gigi D’Alessio è stato divertente. Lui ha una casa immensa, chilometrica. Ho parlato con lui ed è stata una cosa meravigliosa. È partito da zero, ha fatto passi da gigante e ha saputo credere sempre in ciò che faceva. Lui non solo è riuscito a sdoganare il suo personaggio: è una persona stupenda, sulla quale si può contare sempre e credo che tutto ciò che gli sta capitando lo meriti con tutto il cuore”.

ALESSANDRO SIANI: “PINO DANIELE ERA UN GRANDE AMICO”

Successivamente, Alessandro Siani ha detto la sua su un altro grande della canzone napoletana: Pino Daniele. “Ci conoscemmo mediante un produttore cinematografico straordinario, Mauro Berardi – ha affermato il comico -. Lui mi volle conoscere e ho stabilito un grandissimo rapporto con la sua famiglia e con i suoi figli. Gratuitamente mi scrisse le musiche per un mio film, ha cambiato con la sua musica una generazione, trasformando il dialetto in poesia. Mi invitò anche a un suo concerto: era un grande maestro e di lui mi manca la capacità di trovare sempre una chiave di lettura positiva per il mondo. Lui era sincero, ti diceva le cose in faccia. Mi manca, quindi, il suo sguardo su tutto ciò che sta accadendo oggi”.

