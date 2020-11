Alessandro Siani/ Quelle foto con Diletta Leotta…

Rai Uno si concede l’ennesimo nome altisonante nei panni di giurato speciale di Tale e Quale Show, trasmissione che nella serata di oggi, venerdì 20 novembre, vivrà il suo atto conclusivo per quanto concerne il torneo dei campioni, kermesse che pone di fronte i migliori sei protagonisti dell’edizione 2020 e i migliori quattro di quella andata in scena nel 2019. Dopo Elena Sofia Ricci, sarà Alessandro Siani a rivestire il ruolo di quarto giudice e a determinare, unitamente ai colleghi per una notte Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, i vincitori di puntata e della competizione (non è neppure da escludere che possa trattarsi della stessa persona, ma questo lo si capirà soltanto al termine della puntata). La presenza dell’attore e comico partenopeo, peraltro, ristabilisce per una serata la parità in termini di rappresentanza regionale; se, infatti, Carlo Conti e Giorgio Panariello sono toscani doc, Alessandro Siani e Vincenzo Salemme sono due rappresentanti della napoletanità più profonda. Esclusa dalla divagazione geografica Loretta Goggi, originaria di Roma.

ALESSANDRO SIANI E QUELLE FOTO CON DILETTA LEOTTA…

Alessandro Siani, tra parentesi, è finito recentemente al centro di un autentico caso di gossip, dopo essere stato fotografato in orario notturno insieme a Diletta Leotta lungo le vie di Roma (ovviamente prima dell’introduzione del coprifuoco da parte del premier Giuseppe Conte e della sua squadra di Governo con l’ultimo DPCM). I più maliziosi hanno prontamente ipotizzato una storia d’amore fra la bellissima conduttrice di DAZN e l’attore e regista partenopeo, anche se il recente riavvicinamento di Diletta a Daniele Scardina, domani sera impegnato nella finale di “Ballando con le Stelle” insieme alla sua partner Anastasia Kuzmina (che non sembra del tutto insensibile al fascino del pugile…), fa scemare questa ipotesi. Il motivo alla base del loro incontro capitolino, infatti, sarebbe di natura meramente lavorativa, con Diletta Leotta che sarebbe stata scelta da Siani come protagonista di un film in uscita a Natale 2021, la cui regia potrebbe essere curata proprio dal giurato speciale di Tale e Quale Show. Futuro anche sul grande schermo, dunque, per il volto femminile più apprezzato del calcio italiano?

ALESSANDRO SIANI È ANCHE DOPPIATORE

La carriera di Alessandro Siani non necessita di troppe presentazioni: la sua bravura è nota a tutti e riconosciuta universalmente, al pari della sua capacità di rendere il dialetto napoletano un idioma comprensibile anche a chi non è originario della Campania. Conosciuto soprattutto come attore di teatro e di cinema (inevitabile il riferimento ai lungometraggi “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord“, nei quali ha recitato al fianco di Claudio Bisio nei panni di Mattia Volpe, dipendente delle Poste Italiane prima nella sua Castellabate e poi, nella seconda pellicola, trasferito a Milano. Eppure, Siani è anche regista e, udite udite, doppiatore; nel 2011, infatti, ha prestato la propria voce al personaggio di Francesco Bernoulli, una Ferrari proveniente dall’Italia e fra le auto protagoniste del film Pixar “Cars 2”, che ha come stella principale SaettaMc Queen. Non solo: quattro anni più tardi ha doppiato il Vanitoso, personaggio della versione nostrana del cartone animato “Il piccolo principe”, tratto ovviamente dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry.



© RIPRODUZIONE RISERVATA