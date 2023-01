Alessandro Sicuro, concorrente The Voice Senior 2023/ Chi è? Clementino pazzo di lui blocca Loredana Bertè

Chi è Alessandro Sicuro, concorrente The Voice Senior 2023

La seconda puntata di The Voice Senior 2023 trova sul palco anche un cantante dalla potente voce rock. Lui è Alessandro Sicuro, in arte Alex Sure, ha 63 anni, è della provincia di Padova e si presenta sul palco di Rai1 con canotta e kilt.

Alle telecamere di The Voice racconta poi di se: “Io sono rock in tutto quello che faccio, la mia vita è rock e quello che dicono gli altri non mi interessa assolutamente. Ho iniziato a cantare nel 1974, avevo 14 anni, ho iniziato a suonare la chitarra e mi sono detto che non la suonavo bene; poi ho suonato il basso e ho detto ‘No faccio schifo’, così un mio amico ha detto ‘Perché non provi a cantare?'” Svela poi di essere stato a Londra per alcuni anni e di essersi lì esibito prima in alcuni pub, poi anche in manifestazioni.

Alessandro Sicuro conquista Clementino a The Voice Senior 2023: Bertè bloccata!

La passione per il rock è quella che Alessandro Sicuro porta sul palco, esibendosi in una canzone degli AC/DC. La sua voce sbalordisce tutti, soprattutto Clementino che è il primo a girarsi, entusiasta di voce e look. Si gira però anche Gigi D’Alessio, seguito dai Ricchi e Poveri e Loredana Bertè. Qui però arriva il colpo di scena: Loredana viene bloccata da Clementino ed è proprio lui alla fine ad aggiudicarsi il concorrente in squadra che, altrimenti, sarebbe andato con la Bertè.

