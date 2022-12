Alessandro Sigfrido e Michelle, chi sono figli Riccardo Fogli/ “Sono ansioso perché…”

Riccardo Fogli, i figli: “Pensavo di essere sterile ma poi…”

Riccardo Fogli è papà di due figli: Alessandro Sigfrido Fogli e Michelle Mery. I due si portano molti anni di differenza: il primo figlio è infatti nato nel 1993 dalla relazione con l’attrice Stefania Brassi, mentre la piccola Michelle è venuta al mondo nel 2012 dal matrimonio tra il cantante e la moglie, Karin Trentini, che ha più di trent’anni in meno di lui. Il cantante non ha mai nascosto la preoccupazione per il futuro della bambina, che probabilmente non potrà vedere crescere come vorrebbe: “Io sono ansioso per lei, quando andrà all’Università io sarò in cielo probabilmente”.

Anche con Alessandro, Riccardo Fogli ha un rapporto profondo. Operato di varicocele a soli 22 anni, il cantante ha pensato a lungo di non poter avere figli: “Per tanti anni ho creduto di essere sterile. Nel 1993 nasce Alessandro Sigfrido. Sigfrido nel Canto dei Nibelunghi è il figlio dell’Impossibile. Mi sentivo un miracolato!”, ha raccontato a Gente. “L’ho cresciuto con tanta dolcezza e oggi Alessandro ha un carattere forte e modi gentili” ha spiegato l’ex Pooh.

Riccardo Fogli e il rapporto speciale con Michelle Mery

Parlando a Gente del rapporto con Michelle Mery e con la moglie, Riccardo Fogli aveva rivelato: “Lei e Karin sono il mio baricentro, le pietre che tengono su la mia vita”, ha confessato Fogli al settimanale Gente. Nel corso di una puntata di “Domenica Live”, la piccola Michelle aveva fatto una sorpresa al papà con un video nel quale raccontava: “Ogni giorno che manca gli dò due bacetti da parte, ora manca da un paio di settimane quindi sono oltre 40 bacetti. Quando ci rivediamo non glieli darò tutti tutti”. La bimba ha poi spiegato che il papà “È buono, mi sgrida solo alcune volte”.

Parlando invece di Alessandro, Fogli ha raccontato qualche tempo fa: “Nonostante abbia un babbo che si è sposato 2 o 3 volte e ha combinato diversi disastri, a lui non è mai venuta meno la voglia di innamorarsi, è sempre stato onesto. Lui lavora in Ducati. Un lavoro bellissimo, intrigante, che gli apre un grande futuro. Sono davvero contento di questo”. Il rapporto con Alessandro è infatti ottimo, nonostante il rapporto con la mamma non sia durato, anzi, nonostante poco dopo la sua nascita Riccardo Fogli si sia innamorato di un’altra donna, Karin Trentini, una donna giovanissima rispetto a lui.











